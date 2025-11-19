SkiStar publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2024/25

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) publicerar idag års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2024/25 på SkiStars webbplats https://investor.skistar.com/sv. Den svenska årsredovisningen för 2024/25 finns även tillgänglig på SkiStars webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 19 november 2025 klockan 07.00 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Sara Jinnerot Uggelberg, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

