Communiqué de Presse

Amundi annonce avoir acquis 4,6% du capital d’ICG

Paris, 19 Novembre 2025 - Amundi annonce avoir acquis 4,64% du capital d’ICG dans le cadre d’une opération structurée, conformément au partenariat stratégique et capitalistique de long terme annoncé entre Amundi et ICG.



Dans le cadre de ce partenariat, Amundi entend acquérir une participation économique totale de 9,9 % dans ICG1.

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux2, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 300 milliards d’euros d’encours3.

Ses six plateformes de gestion internationales4, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Contacts presse : Contacts actionnaires : Natacha Andermahr Corentin Henry Cyril Meilland, CFA Tél. +33 1 76 37 86 05 Tél. +33 1 76 36 26 96 Tél. +33 1 76 32 62 67 natacha.andermahr@amundi.com corentin.henry@amundi.com cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre Annabelle Wiriath

Tél. +33 1 76 33 70 54 Tél. +33 1 76 32 43 92

thomas.lapeyre@amundi.com annabelle.wiriath@amundi.com





1 incluant 5 % d’actions sans droit de vote, sous réserve de certaines conditions, notamment l’obtention d’autorisations réglementaires.

2 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

3 Données Amundi au 30/09/2025

4 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe