Paris (France), 19 novembre 2025, diffusion à 7h30

Viridien rétablit une gouvernance dissociée

Le Conseil d’administration de Viridien dissocie les fonctions de Président et de Directeur Général

Conformément à l’engagement qu’avait pris le Conseil de limiter la durée du cumul des fonctions de Président et de Directeur Général, Sophie ZURQUIYAH continuera d’exercer la présidence du Conseil tout en quittant ses fonctions de direction à l’issue de son mandat d’administrateur, soit lors de l’Assemblée Générale de 2026.

Le Conseil d’administration soutient à l’unanimité le maintien de Sophie ZURQUIYAH à la présidence du Conseil afin d’assurer la continuité stratégique et d’orienter la vision à long terme de Viridien. Depuis 2018, son leadership a permis de repositionner Viridien en entreprise asset-light, résolument tournée vers la technologie, bénéficiant d’une assise financière renforcée et d’un portefeuille d’activités plus diversifié.

Le Conseil a également approuvé à l’unanimité la nomination de Henning BERG au poste de Directeur Général du Groupe à compter du 3 juin 2026, suivant recommandation du Comité de Rémunération, de Nomination et de Gouvernance, après un processus de sélection rigoureux coordonné par Colette LEWINER, Président du Comité, et Philippe SALLE, Administrateur Référent. Henning BERG rejoindra Viridien le 3 mars 2026 en tant que Directeur des Opérations (COO), assurant une transition structurée et progressive vers le rôle de Directeur Général. Sa nomination en tant qu’administrateur sera également soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale de 2026.

Sophie ZURQUIYAH exercera la fonction de Président non exécutif, son mandat d’administrateur étant soumis à la prochaine Assemblée Générale, afin de faciliter une transition fluide avec Henning BERG.

Conformément aux meilleures pratiques de gouvernance, Philippe SALLE continuera d’exercer la fonction d’Administrateur Référent.

Colette LEWINER, Président du Comité de Rémunération, de Nomination et de Gouvernance, a déclaré : « Au nom du Conseil d’administration, nous exprimons notre sincère reconnaissance à Sophie pour son leadership exceptionnel, grâce auquel Viridien a opéré une transformation à la fois profonde et résiliente, se positionnant solidement pour l’avenir. Nous sommes convaincus que l’expérience et les compétences opérationnelles de Henning lui permettront de capitaliser sur les bases solides du Groupe et de soutenir efficacement la croissance de Viridien.»

Sophie ZURQUIYAH, Président et Directeur Général, a déclaré : « Je suis fière des réalisations accomplies par le Groupe au cours des huit dernières années, qui témoignent non seulement d’un leadership affirmé mais également de l’engagement et du talent remarquable de nos équipes à travers le monde. C’est avec enthousiasme que je confie le rôle de Directeur Général du Groupe à Henning, dont la connaissance et l’expérience continueront à nourrir le succès de Viridien. Je me réjouis de l’accompagner durant cette phase de transition et de poursuivre mon engagement au sein de Viridien en tant que Président. »

Henning BERG, Directeur Général nommé, a déclaré : « C’est un honneur de rejoindre Viridien à cette étape palpitante. Je remercie le Conseil d’administration et Sophie pour leur confiance, et je me réjouis de collaborer étroitement avec l’ensemble des équipes afin de contribuer à la croissance durable du Groupe. »

Henning BERG apporte près de 27 ans d’expérience solide dans le secteur des services pétroliers et gaziers, où il a occupé plusieurs postes de direction. Sa carrière allie une expertise opérationnelle approfondie à une forte exposition à la technologie, au développement commercial et à la gestion internationale.

A propos de Viridien:

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 200 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN: FR001400PVN6)

Contact:

Group General Secretary

general.secretary@viridiengroup.com

Pièce jointe