[Communiqué de presse] Au 3ème trimestre, le Groupe iliad enregistre une bonne dynamique commerciale et une excellente performance économique

Paris, le 19 novembre 2025 à 08h00

Au 3ème trimestre, le Groupe iliad enregistre une bonne dynamique commerciale et une excellente performance économique

Maintien du leadership commercial en Italie, bonne dynamique commerciale en France et en Pologne

Leader de la croissance en Europe sur les 9 premiers mois de l’année

Excellente performance économique avec EBITDAaL +6% et Free Cash-Flow Opérationnel 1 +25% sur les 9 premiers mois de l’année

+25% sur les 9 premiers mois de l’année Structure financière très solide avec un levier d’endettement abaissé à 2,3x combiné à une importante génération d’Equity Free Cash-Flow (1,33 milliard d’euros)

Porté par une performance commerciale solide en France, en Pologne et en Italie, le Groupe iliad confirme à fin septembre 2025 son leadership européen en matière de croissance, de rentabilité et d’innovation. Le Groupe enregistre ce trimestre une hausse de 3,5%2 de son chiffre d’affaires Services. L’EBITDAaL progresse de 5,6% sur les neuf premiers mois de l’année, atteignant 3,05 milliards d’euros, tandis que le Free Cash-Flow opérationnel bondit de 25% à 1,75 milliard d’euros. Fort de cette solide performance économique, le Groupe améliore encore sa structure financière avec un levier d’endettement ramené à 2,3x.

Une bonne dynamique commerciale

Le Groupe iliad enregistre ce trimestre une bonne dynamique commerciale en France et en Pologne, tout en maintenant son leadership commercial en Italie.

En France, Free enregistre au 3ème trimestre une accélération de ses recrutements sur le Mobile – avec la meilleure performance commerciale sur le Forfait Free 4G/5G depuis le 3ème trimestre 2024 – ainsi qu’une amélioration de sa croissance sur le Haut et Très Haut Débit. Dans un contexte de marché qui reste très concurrentiel, le Groupe poursuit sa stratégie d’équilibre entre valeur et volumes et maintient son positionnement singulier articulant innovation, générosité des offres, qualité de service3 et tarifs bloqués4. En septembre, Free est ainsi devenu le 1er opérateur au monde à inclure sans surcoût un service VPN Grand Public pour ses abonnés mobiles ; en octobre, Free a lancé Free TV, la plus grande offre TV gratuite de France pour tous les Français.

En Pologne, Play a conservé pour le 11ème trimestre consécutif sa 1ère place en portabilité mobile et a enregistré son meilleur trimestre de l’année en termes d’acquisition de nouveaux abonnés nets forfaits, après avoir obtenu un très bon NPS mobile au 1er semestre. La stratégie du more for more porte toujours ses fruits avec une croissance en monnaie locale des revenus mobiles facturés aux abonnés en progression de 7% au cours des neuf premiers mois de l’année. Les recrutements nets en Haut et Très Haut Débit ont également accéléré au 3ème trimestre, dans un marché qui reste très promotionnel.

En Italie, iliad Italia a conservé pour le 30ème trimestre consécutif sa place de leader des recrutements de nouveaux abonnés Mobile. 209 000 nouveaux abonnés nets Mobile ont rejoint le Groupe au 3ème trimestre, portant à 714 000 le nombre total de nouveaux abonnés recrutés depuis le début d’année en dépit de l’agressivité commerciale des concurrents. iliad Italia est également leader5 des recrutements sur le Haut et Très Haut Débit avec 32 000 nouveaux abonnés Fibre recrutés ce trimestre, soit 104 000 nouveaux abonnés Fibre depuis le début d’année.

Le leader de la croissance en Europe sur les 9 premiers mois de l’année

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 3,2% et de 3,5% hors vente d’équipements6, le Groupe iliad a maintenu sa position de leader de la croissance parmi les grands groupes européens depuis le début d’année.

La France voit son chiffre d’affaires Services progresser de 1,8%7, le Groupe étant le seul opérateur en croissance organique parmi les 4 opérateurs nationaux8 sur la période. Hors vente d’équipements, la Pologne a progressé de 6,1%, portée par une croissance organique de 4,5% et un effet de change favorable. L’activité en Italie a vu son chiffre d’affaires Services augmenter de 9,6%, iliad Italia conservant sa place de n°1 de la croissance sur un marché où l’intensité concurrentielle reste très forte.

Une excellente performance économique

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, l’EBITDAaL du Groupe a progressé de 5,6%9 à 3,05 milliards d’euros. La marge d’EBITDAaL progresse de 0,9 point à 39,7% et s’améliore en Italie et Pologne, tout en restant stable en France. Cette progression confirme la solidité du modèle économique du Groupe, combinant fort levier opérationnel et gestion stricte des dépenses.

Depuis le début de l’année, les investissements du Groupe iliad (hors fréquences) se sont élevés à 1,3 milliard d’euros, en baisse de 12,6% sur 12 mois. Sur les 12 derniers mois, le Groupe a ainsi investi 18% de son chiffre d’affaires, notamment dans la couverture 4G/5G des 3 pays où il opère, dans la migration de ses abonnés Fixe vers la Fibre et dans ses activités B2B (connectivité, cloud et capacités de calcul).

Le Free Cash-Flow opérationnel du Groupe a progressé de 25% au cours des 9 premiers mois de l’année pour atteindre 1,75 milliard d’euros. Les trois géographies ont contribué à cette importante hausse (+21% en France, +22% en Pologne et x2,5 en Italie). Fort de cette performance, le Groupe dépassera en 2025 l’objectif de 2 milliards d’euros de Free Cash-Flow Opérationnel qu’il s’est fixé.

Une structure financière solide

La forte croissance du Free Cash-Flow Opérationnel, combinée aux produits de la cession de 50% d’OpCore reçus fin mars 2025, ont permis à l’EFCF10 d’atteindre 1,33 milliard d’euros et ont contribué à améliorer encore la structure financière du Groupe, avec un levier financier abaissé à 2,3x à fin septembre 2025 contre 2,7x à fin 2024.

A fin septembre 2025, le niveau de liquidités du Groupe reste très élevé, avec 2,3 milliards d’euros de trésorerie et 2,5 milliards d’euros de disponibilités.

Depuis le début de l’année, le Groupe iliad a par ailleurs été très proactif dans la gestion de sa structure financière. Début septembre, le Groupe a émis avec succès un emprunt obligataire de 600 millions d’euros, assorti d’un coupon annuel de 4,25 %. Cette opération a suscité un fort intérêt des investisseurs, le carnet d’ordres final ayant été sursouscrit 2,5 fois. En mai, Play a procédé à l’extension de ses facilités de crédit syndiqué sur une durée de 4 ans – de 2026 à 2030 – pour un montant total de 8 milliards de zlotys. Depuis le début de l'année, le Groupe a refinancé ses échéances de Schuldschein 2025 pour un montant de 200 millions d'euros.

La baisse du levier d’endettement et la forte croissance de la génération de free cash-flow ont ainsi été saluées par les trois agences de notation (Moody’s, S&P et Fitch) qui ont chacune relevé leur outlook de Stable à Positif.

« Ce trimestre confirme la position d’iliad comme leader européen de la croissance. Dans un environnement toujours plus exigeant, nous continuons de conjuguer dynamisme commercial et solidité financière. Notre capacité à innover — avec des services comme Free TV ou encore le VPN inclus dans nos offres 4G/5G — et notre exigence en termes d’expérience abonné restent au cœur de notre modèle. Grâce à la performance de l’ensemble de nos géographies, nous sommes en bonne voie de dépasser notre objectif de 2 milliards d’euros de Operating Free Cash-Flow cette année. »

Thomas Reynaud, Directeur Général

Principaux indicateurs opérationnels11 au 30.09.2025

GROUPE (chiffres en millions) T3 2025 T2 2025 Variation Nombre d’abonnés mobile 42 41 +0.4 Nombre d’abonnés fixe 10 10 - NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS 52 51 +0.5





FRANCE (chiffres en millions sauf exceptions) T3 2025 T2 2025 Variation Nombre d’abonnés mobile forfaits

Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM)

Dont Forfait Voix et cartes Prépayées 15,7

12,1

3,6 15,5

11,9

3,6 +0,1

+0,2

0,0 Nombre d’abonnés Haut Débit / Très Haut Débit

Dont Fibre 7,6

6,5 7,6

6,4 0,0

+0,1 Taux d’adoption de la Fibre

Prises raccordables en Fibre 86,1%

39,8 84,7%

39,4 +1,4pt

+0,4 NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS FRANCE 23,2 23,1 +0,1





ITALIE (chiffres en millions) T3 2025 T2 2025 Variation Nombre d’abonnés mobile 12,4 12,1 +0,2 Nombre d’abonnés fixe 0,5 0,4 0,0 NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS ITALIE 12,8 12,6 +0,2





POLOGNE (chiffres en millions) T3 2025 T2 2025 Variation Nombre d’abonnés mobile actifs

Dont Forfaits

Dont Prépayés 13,5

9,8

3,7 13,4

9,7

3,7 +0,1

+0,1

0,0 Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 1,7 1,7 0,0 NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS POLOGNE 15,6 15,5 +0,1

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2025 / 3ème trimestre 2025

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 30 septembre 2025 et au 30 septembre 2024.

En millions d’euros T3 2025 T3 2024 Var (%) 9M 2025 9M 2024 Var (%) Chiffre d’affaires consolidé 2 607 2 554 +2,1 7 693 7 456 +3,2 Chiffre d’affaires Services12 2 390 2 345 +1,9 7 083 6 843 +3,5 Chiffre d’affaires Équipements 218 209 +4,1 610 613 -0,4





Chiffre d’affaires France 1 666 1 669 -0,2 4 939 4 865 +1,5 Services1 1 556 1 562 -0,4 4 649 4 582 +1,4 Equipements 110 106 +3,9 291 283 +2,6





Chiffre d’affaires Italie 320 291 +10,0 924 843 +9,5 Services 317 288 +10,2 916 835 +9,6 Equipements 3 3 -6,0 8 8 -5,7





Chiffre d’affaires Pologne13 625 601 +4,0 1 839 1 761 +4,4 Services 520 501 +3,9 1 527 1 440 +6,1 Equipements 105 100 +4,6 312 321 -3,0

Principaux indicateurs financiers des neuf premiers mois de 2025

En millions d’euros 9M 2025 9M 2024 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé

Dont France

Dont Italie

Dont Pologne

Éliminations 7 693

4 939

924

1 839

-9 7 456

4 865

843

1 761

-14 +3,2

+1,5

+9,5

+4,4

-36,7





EBITDAaL Groupe

Dont France

Dont Italie

Dont Pologne 3 054

1 974

295

786 2 892

1 947

232

713 +5,6

+1,4

+26,9

+10,1





Capex Groupe14

Dont France

Dont Italie

Dont Pologne 1 302

926

192

183 1 489

1 081

191

217 -12,6

-14,3

+0,6

-15,9





OFCF

Dont France

Dont Italie - Mobile15

Dont Pologne 1 753

1 048

139

603 1 403

866

89

496 +25,0

+21,0

+56,5

+21,5





Résultat net des activités poursuivies 840 450 +86,8





30/09/2025 31/12/2024 Endettement net16

EBITDAaL (LTM)17

Ratio d’endettement 9 315

4 013

2,3x 10 300

3 850

2,7x

Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.



ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.



ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l’abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période. Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné. Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.



EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/ actions.



FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l’utilisateur.



Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés (B2C et B2B) identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.



Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée. Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.



Nombre d’abonnés Haut et Très Haut Débit Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre total d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre de Téléphonie, ou TV, ou une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.



Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.



Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.



Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.



Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.



Taux d’adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d’abonnés FTTH et le nombre d’abonnés Haut et Très Haut Débit.

À propos du Groupe iliad



Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 18 000 collaborateurs au service de 52 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros sur les douze derniers mois. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin septembre 2025, 23,2 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin septembre 2025 plus de 12,8 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin septembre 2025 15,6 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2024, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et reste le 5ème opérateur internet fixe.



1 OFCF : EBITDAaL moins les investissements hors fréquences.

2 3,4% à périmètre et change constants

3 Pour rappel, Free a été reconnu opérateur n°1 de la Satisfaction Abonné par l’Arcep en avril - Cf Observatoire de la satisfaction client publié par l’ARCEP le 3 avril 2025. Voir aussi le communiqué de presse publié par Free.

4 Prix inchangés sur les 2 forfaits mobiles 2€ et 19€99 jusqu’en 2027.

5 Estimations internes parmi les 4 grands opérateurs télécoms italiens.

6 Respectivement 3,0% et 3,4% à périmètre et change constants.

7 Pro forma de la déconsolidation d’OpCore (1,4% non ajusté)

8 Estimation interne iliad

9 5,1% à périmètre et change constants

10 Equity Free-Cash Flow (hors flux nets des remboursements et encaissements d’emprunts)

11 Voir glossaire pour définitions.

12 Nets des éliminations intragroupe (chiffre d’affaires Services Groupe) / intersegments (chiffre d’affaires Services France).

13 EURPLN de 4,2405 au 9M 2025 et 4,30532 au 9M 2024

14 Hors fréquences.

15 OFCF pour l’Italie incluant les activités Fibre s’établit à 102 millions d’euros au 9M 2025 contre 41 millions d’euros au 9M 2024.

16 La dette nette est constituée des passifs financiers court terme et long terme, y compris les instruments dérivés (actifs et passifs), déduction faite de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

17 Last Twelve Months (douze derniers mois)

