Reykjavík, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
Uppfærðir skilmálar lánasamnings
Amaroq Ltd. (AIM, TSX-V, NASDAQ Iceland: AMRQ, OTCQX: AMRQF) greinir frá uppfærðum skilmálum á lánasamningi sínum við Landsbankann hf. („Landsbankinn“), sem felur í sér fjórtán mánaða framlengingu á lánstíma ásamt hagstæðari fjármögnunarkjörum.
Ellert Arnarson, fjármálastjóri Amaroq:
„Við erum afar ánægð að hafa náð samkomulagi við Landsbankann um skilmálabreytingar á lánasamningnum, þar sem lokagjalddagi er framlengdur frá desember 2026 til febrúar 2028, samhliða því að við tryggjum möguleikann á að lækka vaxtakjör niður í 4,5% að viðbættum SOFR. Þessar breytingar auka við sveigjanleika og hagkvæmni í fjármögnun félagsins.
Uppbygging framleiðslu í Nalunaq er vel á veg komin og tekjumyndun hafin. Áframhaldandi aukning í framleiðslu og sölu mun virkja lægra vaxtaálag og stuðla að lækkun rekstrarkostnaðar. Við munum áfram vinna markvisst með samstarfsaðilum og lánastofnunum að því að tryggja hagkvæmni í fjármögnun félagsins, með áframhaldandi vöxt á grunni sterks efnahagsreiknings að leiðarljósi.“
Helstu atriði:
Lánsfjármögnun félagsins hjá Landsbankanum er að heildarfjárhæð USD 35,245 milljónir og skiptist í þrjá hluta:
- Hluti A og B: USD 18,5 milljónir (A) og USD 10,245 milljónir (B) eru að fullu ádregnir, með 9,5% vaxtaálagi sem lækkar í 7,5% þegar hluti C verður virkur.
- Hluti C: USD 6,5 milljónir með 7,5% vaxtaálagi, verður virkur þegar EBITDA síðustu þriggja mánaða fer yfir CAD 6 milljónir.
Samkomulag hefur náðst um eftirtaldar breytingar:
- Lokagjalddagi er framlengdur um 14 mánuði, frá 1. desember 2026 til 1. febrúar 2028.
- Lækkun á vaxtaálagi mun taka mið af EBITDA síðustu 12 mánaða (LTM):
- 6.25% ef LTM EBITDA fer yfir CAD 25 milljónir,
- 5.00% ef LTM EBITDA fer yfir CAD 50 milljónir,
- 4.50% ef LTM EBITDA fer yfir CAD 70 milljónir.
Breytingin felur í sér breytingargjald sem nemur 0,7% af heildarskuldbindingu (USD 245 þús.), sem hefur verið bætt við B-hluta lánsins. Veðtryggingar lánsins haldast óbreyttar og samanstanda af veðsetningu fasteigna og rekstrarbúnaðar, hlutabréfa í dótturfélögum, bankareikninga og leyfissamninga.
Fyrirspurnir:
Amaroq Ltd.
Ellert Arnarson, Chief Financial Officer
ea@amaroqminerals.com
Ed Westropp, Head of BD and Corporate Affairs
+44 (0)7385 755711
ewe@amaroqminerals.com
Eddie Wyvill, Corporate Development
+44 (0)7713 126727
ew@amaroqminerals.com
Panmure Liberum Limited (Nominated Adviser and Corporate Broker)
Scott Mathieson
Freddie Wooding
+44 (0) 20 7886 2500
Canaccord Genuity Limited (Corporate Broker)
James Asensio
Harry Rees
+44 (0) 20 7523 8000
Camarco (Financial PR)
Billy Clegg
Elfie Kent
Fergus Young
+44 (0) 20 3757 4980
Further Information:
About Amaroq
Amaroq’s principal business objectives are the identification, acquisition, exploration, and development of gold and strategic metal properties in South Greenland. The Company’s principal asset is a 100% interest in the Nalunaq Gold mine. The Company has a portfolio of gold and strategic metal assets in Southern Greenland covering the two known gold belts in the region as well as advanced exploration projects at Stendalen and the Sava Copper Belt exploring for Strategic metals such as Copper, Nickel, Rare Earths and other minerals. Amaroq is continued under the Business Corporations Act (Ontario) and wholly owns Nalunaq A/S, incorporated under the Greenland Companies Act.
Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
Inside Information
This announcement does not contain inside information.