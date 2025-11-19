Innstilling fra Equinors valgkomité

Valgkomiteen i Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Jarle Roth som nytt medlem av styret i Equinor ASA.

Roth er uavhengig rådgiver. Roth har tidligere hatt CEO roller i flere norske selskap, deriblant Eksportkreditt Norge AS, Arendals Fossekompani ASA, Umoe Gruppen, Schat-Harding og Unitor ASA. Han har omfattende erfaring innenfor industrielle investeringer, endringsprosesser, energiomstilling, finansiering av norsk eksport industri og internasjonal shipping. Roth har betydelig styreerfaring fra større børsnoterte virksomheter. Hans styreerfaring inkluderer eierstyring og selskapsledelse, risikostyring, strategi, transaksjoner og bærekraft. Roth har internasjonal erfaring fra ledelse av virksomheter med aktivitet i både Europa, Asia og Amerika.

Roth har tidligere sittet som leder av valgkomiteen og bedriftsforsamlingen i Equinor ASA.

Roth er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Valg til Equinors styre vil avholdes på møte i selskapets bedriftsforsamling onsdag 26. november 2025. Det foreslås at valget får virkning fra 1. desember 2025 og frem til det neste ordinære valget av aksjonærrepresentanter til styret i juni 2026.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.