Stark Future与EVE达成战略合作 打造行业领先的电芯

Barcelona, Spain, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球增长最快的摩托车公司Stark Future宣布与全球电池领导者EVE Energy达成战略合作，将Stark自主研发的新型电芯规格投入量产，该规格专为下一代高性能电动摩托车而设计。

此次合作标志着摩托车电池技术向前迈出了重要一步：一种专为高性能电动摩托车设计的新型26120圆柱形电芯实现了产业化生产。26120电池规格由Stark研发，并与EVE合作实现量产。与传统的汽车21700电芯相比，该规格充分利用了摩托车的车身宽度，最大限度地提高了空间利用率，增强了热管理，并降低了重量和成本。

Stark的26120电芯规格专为量产而设计，在摩托车应用中实现了极高的能量密度、超快的充电速度和良好的热控制之间的理想平衡。

“为了打造世界上最好的摩托车，我们不应该为了追求极致性能而沿用汽车行业的技术，从而牺牲电池单元的性能，”Stark Future 首席执行官兼创始人 Anton Wass 表示。“凭借这一全新架构，我们显著提升了电芯容量，同时大幅减轻了重量，并显著缩短了充电时间。这种电芯将重新定义高端电动两轮车的性能极限。”

目前，Stark位于巴塞罗那郊外的研发中心已在既定的测试条件下对电芯样品进行了测试，结果显示其能量密度高达 330 Wh/kg，创下历史新高，并保持了 10 分钟超快充电能力，为整个电动汽车行业树立了新的标杆。

这款新型电芯采用铝制外壳而非传统的钢制外壳，从而实现了更优异的导热性能、更快的冷却速度和更轻的重量。这种设计在提升性能和效率的同时，显著降低了电池重量；这对于高性能摩托车应用而言至关重要，因为每一克都至关重要。

“EVE 很荣幸能贡献我们在圆柱形电芯领域的专业知识。26120 电芯规格拥有巨大的潜力。我们很荣幸能与 Stark Future 合作，将这种新型电芯规格变为现实。” EVE Energy 创始人兼总裁刘博士表示，“此次合作体现了性能和创新如何重新定义电池在轻型车辆领域的作用。” “这种新型电芯规格正在突破技术极限，有望成为目前世界上能量密度最高的圆柱形电芯规格之一。EVE 将与 Stark 携手，致力于改变行业对电动摩托车性能的认知。” EVE Energy 研发总监卢博士表示。

“这个项目向全球最大的电芯制造商们传递了一个明确的信息：摩托车行业已经准备好迎接变革。” Wass 总结道，“在 Stark，我们不会坐等汽车领域的创新成果下放；我们引领着行业的发展方向。”





随着合作关系的正式确立，EVE将于2026年开始为26120电池的工业化生产做准备。Stark的目标是将这种新型电池集成到其下一代公路摩托车平台中，进一步巩固其在电动摩托车革命中的技术领先地位。

关于Stark Future

Stark Future是一家总部位于巴塞罗那的电动摩托车制造商，致力于重新定义动力运动行业的性能和可持续性。公司成立于2020年，已发展成为西班牙历史上增长最快的公司，将尖端技术与世界一流的设计和工程相结合。Stark的旗舰车型VARG是迄今为止动力最强劲的越野摩托车，拥有无与伦比的动力、精准度和可持​​续性。Stark Future的全球业务正在迅速扩张，其使命是通过打造各方面性能超越预期的摩托车，加速摩托车行业向可持续发展的转型。

关于亿纬锂能

亿纬锂能成立于2001年，并在深圳证券交易所上市，是全球领先的电池制造商。2024年，亿纬锂能成为中国最大的圆柱形电池供应商（国内排名第一，全球排名第四），其18650电芯出货量也位居全球第一。亿纬锂能在中国、马来西亚、美国和匈牙利运营着多家超级工厂，如今，凭借高性能电池，亿纬锂能在全球制造、全球合作和服务方面处于领先地位，服务于全球市场。

