STG A/S - Scandinavian Tobacco Group announces financial ambitions and revised shareholder return policy ahead of Capital Markets Day

 | Source: Scandinavian Tobacco Group A/S Scandinavian Tobacco Group A/S

Company Announcement – Euronext Dublin
No. 06/2025

 

Copenhagen, 19 November 2025

STG A/S - Scandinavian Tobacco Group announces financial ambitions and revised shareholder return policy ahead of Capital Markets Day

On 19 November 2025, Scandinavian Tobacco Group A/S published financial ambitions and revised shareholder return policy ahead of of Capital Market Day.

The company announcement of Scandinavian Tobacco Group A/S relating to the release is available at: https://www.st-group.com/investor/news/.

For further information, please contact:
Torben Sand, Director of IR & Communication, phone +45 5084 7222 or torben.sand@st-group.com

Attachment


Attachments

STG Group Ireland - Company Announcement no 6 2025

Recommended Reading