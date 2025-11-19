|Company Announcement – Euronext Dublin
No. 06/2025
Copenhagen, 19 November 2025
STG A/S - Scandinavian Tobacco Group announces financial ambitions and revised shareholder return policy ahead of Capital Markets Day
On 19 November 2025, Scandinavian Tobacco Group A/S published financial ambitions and revised shareholder return policy ahead of of Capital Market Day.
The company announcement of Scandinavian Tobacco Group A/S relating to the release is available at: https://www.st-group.com/investor/news/.
