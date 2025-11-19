Anmodning om suspension

På grund af tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier.
Der anmodes om suspension i samtlige investeringsforeninger administrereret af Invest Administration A/S:
- Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
- Investeringsforeningen Falcon Invest
- Investeringsforeningen Fundamental Invest
- Investeringsforeningen Gudme Raaschou
- Investeringsforeningen Great Dane
- Investeringsforeningen IA Invest
- Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
- Investeringsforeningen TOBA Investments
- Investeringsforeningen StockRate Invest
- Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
- Kapitalforeningen IA Invest
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.
Med venlig hilsen
Invest Administration A/S
Niels Erik Eberhard
Direktør