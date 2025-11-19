10000 milliards de dollars d'actifs prêts à migrer onChain alors que Binaryx démontre une application concrète avec 34 propriétés internationales

PARIS, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme Binaryx atteint plus de 2 400 copropriétaires actifs et 320 000 $ de revenus passifs distribués, tandis que les géants institutionnels comme BlackRock valident l'opportunité de tokenisation évaluée à plusieurs milliers de milliards de dollars

Le paysage mondial de l'investissement connaît une transformation fondamentale à mesure que la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) passe du stade de technologie expérimentale à celui d'infrastructure financière mainstream. Avec des projections institutionnelles estimant que le marché des actifs tokenisés pourrait atteindre 16 000 milliards de dollars d'ici les années 2030, des plateformes comme Binaryx démontrent comment la propriété fractionnée activée par la blockchain rend accessibles à une base d'investisseurs élargie des investissements immobiliers auparavant inaccessibles.

Selon l'étude de Deloitte ‘Tokenization of Real Estate: Unlocking New Opportunities (2024)’, les seuls fonds immobiliers privés tokenisés pourraient atteindre une valeur de 1 000 milliards de dollars d'ici 2035, tandis que les analyses sectorielles suggèrent que le marché plus large des actifs tokenisés pourrait dépasser 16 000 milliards de dollars au cours de la décennie. Cette évolution a attiré les principaux acteurs institutionnels, BlackRock visant 10 000 milliards de dollars d'actifs tokenisés et lançant son fonds BUIDL sur la blockchain Ethereum .

‘La tokenisation n'est pas un phénomène de mode — c'est une infrastructure’, déclare-t-on. ‘Lorsque BlackRock parle en milliers de milliards et lance des produits, il ne s'agit plus d'un programme pilote. Cela représente un changement fondamental dans le fonctionnement de la propriété, de la liquidité et de l'investissement au XXIe siècle.’

Binaryx : de start-up à 34 propriétés tokenisées en trois ans

Binaryx, plateforme immobilière tokenisée, illustre concrètement cette transformation. En seulement trois ans, la plateforme est passée de cinq à 34 actifs immobiliers tokenisés en Indonésie, Turquie et Monténégro, avec :

Plus de 6,8 millions de dollars de capital investi total

Plus de 2 400 copropriétaires actifs gérant leurs investissements via l'application mobile et la plateforme web Binaryx

Plus de 25 000 investisseurs inscrits sur la plateforme

Plus de 320 000 $ de revenus passifs distribués aux investisseurs

Des rendements au niveau des propriétés de 1 500 à 2 500 $ par mois en revenus locatifs, plus une appréciation potentielle du capital





La plateforme a optimisé ses processus opérationnels plus de dix fois en trois ans, levant les obstacles traditionnels à la copropriété immobilière. Là où la propriété fractionnée conventionnelle implique des milliers de dollars en frais notariés et juridiques ainsi qu'une bureaucratie opérationnelle, le modèle DAO-LLC de Binaryx réduit considérablement ces barrières.

La liquidité : l'avantage qui change la donne

Plus significatif encore, Binaryx permet la liquidité des parts immobilières en environ 40 minutes à un mois — contre un délai traditionnel de 2 à 8 mois pour les transactions immobilières. Cet avantage de liquidité répond à l'un des défis fondamentaux de l'investissement immobilier tout en maintenant l'exposition à la performance d'actifs physiques.

“La tokenisation des actifs immobiliers peut permettre aux investisseurs institutionnels de créer des portefeuilles sur mesure avec des tokens correspondant à leur thèse d'investissement”, selon Deloitte.

La validation institutionnelle accélère la maturité du marché

L'entrée des apporteurs de capitaux institutionnels signale la maturité du marché. Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a publiquement identifié la tokenisation comme une orientation stratégique clé, notant que les marchés privés et les actifs numériques deviennent des points d'entrée pour de nouvelles démographies d'investisseurs. JPMorgan et Citi ont similairement lancé des initiatives de tokenisation, intégrant ces instruments dans leurs plateformes.

Les projections de marché indiquent des taux de croissance annuels composés (TCAC) de 20 à 27% ou plus pour le secteur des actifs tokenisés, portés par :

L'accès démocratisé à des actifs auparavant illiquides et de haute valeur

La propriété fractionnée permettant la diversification de portefeuille avec des exigences de capital réduites

Une liquidité renforcée grâce au trading 24h/24 et 7j/7 basé sur la blockchain

Une portée d'investisseurs mondiale dans des juridictions auparavant inaccessibles

L'efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation par contrats intelligents





Gestion des risques et considérations réglementaires

Binaryx reconnaît l'évolution du paysage réglementaire, notant que l'immobilier tokenisé relève souvent des réglementations sur les valeurs mobilières avec des exigences spécifiques à chaque juridiction. La plateforme répond à ces considérations par:

Des structures juridiques transparentes utilisant des cadres DAO-LLC et des accords d'investissement

Une diversification internationale à travers multiples juridictions

Un raffinement opérationnel continu basé sur les évolutions réglementaires

Un accent mis sur la gestion appropriée des actifs et les pratiques d'évaluation

“La technologie ouvre de nouvelles possibilités, mais une gouvernance appropriée, des opérations transparentes et la conformité réglementaire restent essentielles”, note Oleg Kurchenko , PDG de Binaryx . “Nous avons construit une infrastructure conçue pour la durabilité à long terme, non pour l'engouement à court terme.”

La démocratisation de l'investissement immobilier

Pour les investisseurs, la tokenisation représente un instrument hybride combinant propriété fractionnée numérique et potentiel de revenus réels — ni pure spéculation cryptomonnaie, ni intensité capitalistique et illiquidité de l'immobilier traditionnel.

“C'est la démocratisation de la finance dont nous parlons depuis des années — en train de se réaliser concrètement”, conclut Oleg. “Des plateformes comme Binaryx prouvent que ce n'est pas théorique. Les propriétés sont opérationnelles, les revenus circulent, et les investisseurs participent à des marchés qui leur auraient été fermés il y a cinq ans.”

À propos de Binaryx

Binaryx est une plateforme d'investissement immobilier tokenisé permettant la propriété fractionnée de biens internationaux via la technologie blockchain. Avec 34 propriétés tokenisées en Indonésie, Turquie et Monténégro, Binaryx offre à plus de 2 400 investisseurs actifs l'accès à la copropriété immobilière avec une liquidité accrue et des barrières à l'entrée réduites.

Accessible via application mobile (iOS/Android) et plateforme web, Binaryx permet aux investisseurs de parcourir les propriétés, d'exécuter des investissements fractionnés, de suivre les revenus locatifs en temps réel et d'échanger des parts immobilières avec une facilité et une transparence sans précédent. La plateforme utilise des structures juridiques DAO-LLC combinées à la tokenisation blockchain pour créer des opportunités d'investissement immobilier accessibles et transparentes pour la communauté mondiale d'investisseurs.

Pour plus d'informations, visitez le site web ou téléchargez l'application Binaryx depuis l'App Store et prochainement Google Play.



