Die traditionsreiche Handelshafenstadt Wenzhou in China fördert den Dialog zwischen Ost und West

WENZHOU, China, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 18. bis 20. November findet in Wenzhou, einer Küstenstadt in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, die Konferenz zur städtischen Zusammenarbeit und Entwicklung der maritimen Seidenstraße 2025 sowie die Internationale Reiseveranstalterkonferenz statt.

Mit den Schwerpunkten Integration, Innovation und Win-Win-Kooperation wird das Event eine Reihe von Austauschplattformen und begleitenden Aktivitäten schaffen und eine neue transnationale Brücke zwischen Ost und West schlagen.

Während der Song- und Yuan-Dynastien entwickelte sich Wenzhou dank des alten Hafens Shuomen zu einem zentralen Knotenpunkt der maritimen Seidenstraße. Heute wird das historische Erbe dieses tausendjährigen Handelshafens durch neue archäologische Funde wiederbelebt.

Auf der Konferenz werden Forschungsergebnisse zu den antiken Schiffswracks und Handelsrelikten des Hafens veröffentlicht – Zeugnisse des einst florierenden Handels, bei dem Lackwaren, Porzellan und Tee von hier aus verschifft wurden, was einen weiteren Beweis für die Geschichte der maritimen Seidenstraße darstellt.

Die Anziehungskraft von Wenzhou auf die Welt liegt in der Kombination aus natürlichen Vorzügen und kulturellem Tourismuswert. Die ökologische Schönheit des Nanxi-Flusses, die dramatischen Landschaften des Yandang-Berges, die kulturelle Tiefe der Jiangxin-Insel und das pulsierende Straßenleben der Wuma-Straße bilden zusammen ein einzigartiges Beispiel für orientalische Landschaftsästhetik.

Im Rahmen der Konferenz wird eine gemeinsame Tourismusinitiative ins Leben gerufen, und internationale Reisebüros werden Verträge über den gegenseitigen Tourismusaustausch unterzeichnen, um die Landschaften von Wenzhou weltweit bekannt zu machen.

Innovation hat diesem alten Hafen neues Leben eingehaucht. Von der legendären Privatwirtschaft, die durch den einzigartigen Unternehmergeist der lokalen Geschäftswelt geprägt ist, bis hin zu Chinas erstem Büro auf kommunaler Ebene zur Förderung und Regulierung künstlicher Intelligenz (KI) – Wenzhou ist seit langem ein Vorreiter bei mutigen Reformen.

Derzeit wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um die globale Expansion neuer kultureller Exportschlager voranzutreiben, darunter Online-Literatur, Web-Dramen und Online-Spiele. Die Konferenz umfasst Events wie das Halbfinale des Asia-Pacific AI Short Drama Competition und eine Ausstellung über die Adaption von Online-Literatur für IP, die die tiefe Verflechtung von Technologie und Kultur veranschaulicht und ein neues Modell für die globale Zusammenarbeit in der Kulturindustrie bietet.

Als Heimatstadt von Überseechinesen mit Verbindungen in über 130 Länder und Regionen fungiert Wenzhou als wichtige Brücke für den Dialog zwischen den Zivilisationen. Während des Events werden chinesische und griechische Künstler 12 Tage lang Skizzen anfertigen und Werke ausstellen, um den kulturellen Austausch zwischen den beiden Nationen zu präsentieren. Globale KOLs werden durch Exkursionen die Innovationsgeschichten von Wenzhou teilen, und Aktivitäten zur Förderung der effektiven Verbreitung chinesischer Geschichten werden die weltweite Verbreitung der Kultur der maritimen Seidenstraße vorantreiben.

Durch eine Reihe von Aktivitäten entwirft die Konferenz eine umfassende Vision für die Zusammenarbeit im Rahmen der maritimen Seidenstraße.

Am Hauptveranstaltungsort wird der Bericht zum umfassenden Einflussindex der Städte entlang der maritimen Seidenstraße veröffentlicht. Acht parallele Veranstaltungen werden Themen wie die internationale Zusammenarbeit von Reisebüros, Kunsthandwerksausstellungen und Vorführungen zur Stärkung durch künstliche Intelligenz behandeln. Darüber hinaus werden mehrere Rahmenveranstaltungen den Gästen aus aller Welt die Möglichkeit bieten, den urbanen Charme von Wenzhou hautnah zu erleben.

Insbesondere die Ergebnisse, darunter die Gründung eines internationalen Thinktanks für Kommunikation, die Zertifizierung von Kulturreisezielen in China und Europa sowie die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit beim kulturellen Export der Städte entlang der maritimen Seidenstraße, werden die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen den Städten entlang dieser Route bilden.

Durch eine Reihe von Aktivitäten, die Wenzhou von den historischen Relikten des Hafens von Shuomen bis zur natürlichen Landschaft des Nanxi-Flusses, von der innovativen Energie der Technologieparks bis zur Lebensästhetik des Qingdeng-Marktes präsentieren, werden die Teilnehmer den einzigartigen Charme dieses traditionsreichen Handelshafens erleben.

Quelle: The Organizing Committee of 2025 Maritime Silk Road Urban Cooperation and Development Conference & The International Travel Agents Conference