La ville portuaire commerciale chinoise de Wenzhou, au passé prestigieux, facilitera le dialogue entre l’Orient et l’Occident

WENZHOU, Chine, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 18 au 20 novembre, Wenzhou, ville côtière de la province du Zhejiang, dans l’est de la Chine, accueillera la 2025 Maritime Silk Road Urban Cooperation and Development Conference (Conférence 2025 sur la coopération et le développement urbain de la Route maritime de la soie) et la The International Travel Agents Conference (Conférence internationale des agents de voyage).

Mettant l’accent sur l’intégration, l’innovation et la coopération gagnant-gagnant, l’événement proposera une série de plateformes d’échanges, organisera des activités complémentaires et construira un nouveau pont transnational reliant l’Orient et l’Occident.

Durant les dynasties Song et Yuan, Wenzhou est devenue un carrefour essentiel de la Route maritime de la soie, grâce à l’ancien port de Shuomen. Aujourd’hui, ce port commercial millénaire renoue avec son héritage grâce à de récentes découvertes archéologiques.

La conférence dévoilera les résultats des recherches menées sur les épaves de navires et les vestiges commerciaux du port, autant de preuves du commerce florissant qui voyait autrefois partir d’ici la laque, la porcelaine et le thé, étayant ainsi le récit historique de la Route maritime de la soie.

L’attrait de Wenzhou pour le monde réside dans la combinaison de ses richesses naturelles et de la valeur de son tourisme culturel. La beauté écologique de la rivière Nanxi, les paysages spectaculaires du mont Yandang, la profondeur culturelle de l’îlot Jiangxin et l’animation des rues de Wuma forment un exemple unique d’esthétique paysagère orientale.

Pendant la conférence, une initiative touristique conjointe sera lancée et des agences de voyage internationales signeront des accords d’échanges touristiques réciproques, contribuant ainsi à faire connaître les paysages de Wenzhou à l’échelle mondiale.

L’innovation a insufflé une nouvelle vie à cet ancien port. De l’économie privée légendaire façonnée par l’esprit entrepreneurial unique de la communauté commerciale locale au premier bureau municipal chinois chargé de promouvoir et de réglementer l’intelligence artificielle (IA), Wenzhou mène depuis longtemps des réformes audacieuses.

Aujourd’hui, elle utilise l’IA pour stimuler la croissance mondiale des exportations de nouveaux piliers culturels, à savoir la littérature en ligne, les Web-séries et les jeux en ligne. La conférence proposera des événements tels que les demi-finales du concours de fictions courtes sur l’IA en Asie-Pacifique et une exposition d’adaptations de propriétés intellectuelles issues de la littérature en ligne, mettant en avant l’intégration profonde de la technologie et de la culture et offrant un nouveau modèle de coopération mondiale dans le secteur culturel.

En tant que ville d’origine de nombreux Chinois d’outre-mer, avec des liens dans plus de 130 pays et régions, Wenzhou constitue une passserelle essentielle pour le dialogue entre civilisations. Au cours de l’événement, des artistes chinois et grecs passeront 12 jours à dessiner et à exposer leurs œuvres pour illustrer les échanges culturels entre les deux nations ; des influenceurs du monde entier relayeront les histoires d’innovation de Wenzhou lors de visites sur le terrain ; et des activités visant à promouvoir efficacement le partage d’histoires chinoises stimuleront la diffusion mondiale de la culture de la Route maritime de la soie.

À travers une série d’activités, la conférence dresse une vision globale de la coopération dans le cadre de la Route maritime de la soie.

Le site principal publiera le rapport sur l’indice d’influence global des villes de la Route maritime de la soie ; huit sessions parallèles aborderont des thèmes tels que la coopération entre agences internationales de voyage, les expositions d’arts et d’artisanat, ou encore les démonstrations d’applications de l’IA ; plusieurs activités complémentaires permettront aux invités internationaux de découvrir le charme urbain de Wenzhou.

Parmi les résultats notables figureront le lancement d’un groupe de réflexion pour la communication internationale, la certification de destinations touristiques sino-européennes et la signature d’un consensus sur la coopération en matière d’exportation culturelle pour les villes de la Route maritime de la soie, autant d’initiatives qui poseront les bases d’une coopération durable entre les villes situées le long de cet itinéraire.

Grâce à une série d’activités qui mettront en valeur Wenzhou, des vestiges historiques du port de Shuomen aux paysages naturels de la rivière Nanxi, en passant par l’énergie innovante des parcs technologiques et l’esthétique de la vie du marché de Qingdeng, les participants pourront découvrir le charme unique de ce port commercial historique.

Source : The Organizing Committee of 2025 Maritime Silk Road Urban Cooperation and Development Conference & The International Travel Agents Conference