Aspocomp Group Oyj, Johdon liiketoimet, 19.11.2025 klo 13.00



Aspocomp Group Oyj: Ilmoitus johdon liiketoimesta – Holopainen (hankinta)



Aspocomp Group Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Pekka Holopainen

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Aspocomp Group Oyj

LEI: 743700W8ZIJAMXWWWD26

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 130862/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-17

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008080

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1):

Volyymi: 3 750 Yksikköhinta: 5,2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 3 750 Keskihinta: 5,2 EUR

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Manu Skyttä

toimitusjohtaja





Aspocomp – heart of your technology



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com