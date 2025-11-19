Aspocomp Group Oyj, Johdon liiketoimet, 19.11.2025 klo 13.00
Aspocomp Group Oyj: Ilmoitus johdon liiketoimesta – Launis (hankinta)
Aspocomp Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Terhi Launis
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Aspocomp Group Oyj
LEI: 743700W8ZIJAMXWWWD26
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 130895/8/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-18
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008080
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 008 Yksikköhinta: 5,2544 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 3 008 Keskihinta: 5,2544 EUR
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.
ASPOCOMP GROUP OYJ
Manu Skyttä
toimitusjohtaja
Aspocomp – heart of your technology
Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.
Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.
Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com