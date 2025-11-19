Digitalist Group Oy – Johdon liiketoimet
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oy
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 130900/5/4
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-14
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimen yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 938 Yksikköhinta: 3.2 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 938 Keskihinta: 3.2 EUR