19. november 2025





Selskabsmeddelelse nummer 92/2025

Åbning af nye obligationer til finansiering af FlexLån®



Realkredit Danmark vil åbne 12 nye særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) til finansiering af traditionelle FlexLån® samt 4 nye særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) til finansiering af FlexLån® med statsgaranti.

Der henvises til vedlagte bilag for yderligere oplysninger om obligationernes karakteristika.

De Endelige vilkår på obligationerne offentliggøres via prospektmeddelelse så snart de foreligger.

Eventuel henvendelse kan rettes til Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.

