|Til
Nasdaq Copenhagen A/S
|Direktionen
Bernstorffsgade 40
1577 København V
www.rd.dk
Telefon 7012 5300
19. november 2025
Selskabsmeddelelse nummer 92/2025
Åbning af nye obligationer til finansiering af FlexLån®
Realkredit Danmark vil åbne 12 nye særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) til finansiering af traditionelle FlexLån® samt 4 nye særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) til finansiering af FlexLån® med statsgaranti.
Der henvises til vedlagte bilag for yderligere oplysninger om obligationernes karakteristika.
De Endelige vilkår på obligationerne offentliggøres via prospektmeddelelse så snart de foreligger.
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.
Vedhæftet fil