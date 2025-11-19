Selskabsmeddelelse nr. 67/2025

Holbæk, den 19. november 2025



SJF Bank strømliner og optimerer organisationen, som reduceres med 29 stillinger

SJF Bank har i dag taget afsked med 17 medarbejdere. Desuden har banken indgået aftale med fem medarbejdere om ordinær pensionering, der ikke genbesættes samt nedlagt syv ledige stillinger.

Samlet set vil det betyde en reduktion af omkostningerne med minimum 25 mio. kr., der har fuld effekt for regnskabsåret 2026.

Reduktionerne og de medfølgende engangsomkostninger i form af normale fratrædelsesomkostninger giver ikke anledning til at ændre på bankens forventninger til resultatet for indeværende regnskabsår.

Forventningerne er fortsat et resultat i intervallet 750 til 800 mio. kr. før skat, som tidligere udmeldt.

Reduktionen sker som et led i at trimme og optimere organisationen og omkostningerne jf. målsætningerne i den igangværende strategi.

Banken oplever meget tilfredsstillende forretningsmæssigt momentum, og det forventes at fortsætte uforandret på trods af de gennemførte reduktioner.





Med venlig hilsen

Lars Petersson Jakob Andersson

Adm. direktør Bestyrelsesformand





Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

www.sjfbank.dk/ir

Vedhæftet fil