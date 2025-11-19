Information relative à l’annonce des résultats pour le premier semestre 2025-26

INFORMATION RELATIVE A L’ANNONCE DES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2025-26

PARIS – 19 Novembre 2025 – Ubisoft annonce qu’il communiquera sur ses résultats pour le premier semestre 2025-26 au plus tard ce vendredi 21 novembre 2025 avant l’ouverture des marchés.

La cotation des actions (ISIN FR0000054470) et des obligations à échéance 2027 (ISIN FR0014000O87) émises par Ubisoft Entertainment, ainsi que des obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 2028 (ISIN FR001400DV38) et 2031 (ISIN FR001400MA32), reprendra au plus tard ce vendredi 21 novembre 2025, à l’ouverture des marchés.

