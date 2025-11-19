Troilus porte son mandat de financement par dette à 1 G$ US

MONTRÉAL, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5R) (« Troilus » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a augmenté son mandat de financement par dette précédemment annoncé, passant de 700 M$ US à un montant pouvant atteindre 1 G$ US (voir le communiqué de presse du 13 mars 2025 ). Le financement, dirigé par un syndicat d’institutions financières internationales de premier plan, y compris Société Générale, KfW IPEX-Bank et Exportation et développement Canada (« EDC ») (collectivement, les arrangeurs principaux mandatés ou « APM »), soutiendra le développement et la construction du projet de cuivre-or Troilus (le « Projet »), situé dans le centre-nord du Québec, au Canada.

L’augmentation du mandat reflète la vigueur actuelle des marchés des matières premières et l’amélioration significative des paramètres économiques du Projet par rapport aux hypothèses prudentes utilisées dans l’Étude de faisabilité. Elle témoigne également de la confiance soutenue des partenaires prêteurs de la Société et de l’importance stratégique croissante de Troilus, appelé à devenir l’une des prochaines grandes mines de cuivre-or en Amérique du Nord.

Le mandat élargi représente la poursuite du processus de financement structuré amorcé en 2024 et reflète l’alignement croissant entre les institutions financières internationales et les agences de crédit à l’exportation partenaires de Troilus.

Justin Reid, chef de la direction et administrateur de Troilus, a commenté : « Je suis extrêmement fier de l’ensemble de l’équipe pour son dévouement inlassable envers ce projet. Nous bâtissons une opération à long terme fondée sur des paramètres économiques solides, une excellence technique et une rigueur environnementale. Notre priorité a toujours été de mettre en place une structure de financement robuste et durable qui reflète la qualité et le potentiel à long terme du Projet Troilus. L’augmentation du mandat à 1 G$ US nous positionne pour livrer un montage financier complet pour la construction du Projet en 2026 et témoigne de l’approche disciplinée de l’équipe visant à créer de la valeur pour nos parties prenantes et nos communautés.»

La vérification diligente technique, financière, environnementale et sociale réalisée avec les APM progresse conformément à l’échéancier et est sur le point d’être achevée. Sa finalisation est prévue au premier trimestre de 2026, sous réserve des approbations de crédit, de la négociation et de la conclusion des ententes de financement définitives, ainsi que de la satisfaction des conditions préalables qui y sont associées.

Auramet International Inc. continue d’agir à titre de conseiller en financement de projet, soutenant Troilus dans la structuration et la mise en œuvre d’une solution de financement complète afin de faire progresser le Projet vers la construction.



À propos de Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusgold.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective