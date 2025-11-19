Justizforum in Wuhan, Zentralchina, zur Verbesserung des Rechtsschutzes für den Jangtse-Fluss

WUHAN, China, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das vierte Justizforum zum Schutz des Jangtse-Flusses wird am 22. November in Wuhan, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei, eröffnet.

Das Event wird gemeinsam vom Obersten Volksgericht der Provinz Hubei, der Yangtze River Maritime Law Society, der Wuhan-Universität, der Huazhong-Universität für Wissenschaft und Technologie, der Zhongnan-Universität für Wirtschaft und Recht und der Basis für Umwelt- und Ressourcenprozessrecht (Wuhan-Universität) des Obersten Volksgerichts ausgerichtet.

Das Forum bringt Richter, Wissenschaftler, Regierungsmitglieder und Branchenvertreter zusammen, um gemeinsam zu erörtern, wie durch rechtliche Regulierung und juristische Zusammenarbeit das komplexe Gleichgewicht zwischen Umweltschutz und wirtschaftlicher Entwicklung im Jangtse-Becken hergestellt werden kann.

Da der Jangtse einer der größten Flüsse der Welt ist, steht die Verwaltung des Jangtse vor gemeinsamen Herausforderungen wie der überregionalen Koordination.

Um die damit verbundenen Probleme anzugehen, wird sich dieses Forum auf die Verbesserung des Rechtssystems für das Flussgebiet vor dem Hintergrund der Zusammenstellung des Umweltgesetzbuchs des Landes konzentrieren, den Weg der Transformation von „klaren Gewässern und üppigen Bergen“ zu „unschätzbaren Ressourcen“ zusammen mit dem Kooperationsmechanismus zwischen Strafverfolgung und Justizarbeit untersuchen und die Rechtspraxis und das kulturelle Erbe des Schutzes des Jangtse fördern.

Das von früheren Foren befürwortete Modell der länder- und ressortübergreifenden juristischen Zusammenarbeit hat weltweit reproduzierbare Beispiele für die Bewirtschaftung großer Flussgebiete geliefert.

Das Forum hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, eine internationale Dialogplattform für Umweltgerechtigkeit aufzubauen, den internationalen Austausch von Governance-Konzepten und praktischen Erfahrungen zu fördern, Umweltstandards gemeinsam zu optimieren und intellektuelle Unterstützung für eine nachhaltige regionale Entwicklung zu bieten.

Mit dem Schwerpunkt auf Rechtsstaatlichkeit untersucht das Forum einen tragfähigeren Entwicklungsweg für den Jangtse, eine für China ebenso wie für die ganze Welt bedeutende Lebensader.

Quelle: Hubei Provincial Higher People’s Court