Un forum judiciaire se tiendra à Wuhan, dans le centre de la Chine, afin de renforcer la protection juridique du fleuve Yangtsé

WUHAN, Chine, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 4e Forum judiciaire sur la protection du fleuve Yangtsé s’ouvrira à Wuhan, capitale de la province centrale chinoise du Hubei, le 22 novembre.

Cet événement est co-organisé par la Cour populaire supérieure de la province du Hubei, la Société de droit maritime du fleuve Yangtsé, l’université de Wuhan, l’université des sciences et technologies de Huazhong, l’université d’économie et de droit de Zhongnan et la base théorique relative aux procès environnementaux et aux ressources (université de Wuhan) de la Cour populaire suprême.

Réunissant des juges, des universitaires, des représentants du gouvernement et des représentants du secteur, le forum explorera conjointement la manière d’aborder l’équilibre complexe entre la protection écologique et le développement économique dans le bassin du fleuve Yangtsé grâce à la gouvernance juridique et à la collaboration judiciaire.

En tant que grand fleuve de renommée mondiale, la gouvernance du fleuve Yangtsé est confrontée à des problématiques communes telles que la coordination interrégionale.

Afin de traiter les questions connexes, ce forum se concentrera sur l’amélioration du système juridique du bassin dans le contexte de la compilation du code environnemental du pays, l’exploration de la métamorphose des « eaux translucides et montagnes luxuriantes » en « atouts inestimables », ainsi que le mécanisme de collaboration entre les forces de l’ordre et les représentants judiciaires, et la promotion de la pratique juridique et de l’héritage culturel de la protection du fleuve Yangtsé.

Le modèle de coopération judiciaire interjuridictionnelle et interministérielle préconisé par les forums précédents a permis de fournir des exemples reproductibles en matière de gouvernance des grands bassins fluviaux à travers le monde.

Le forum s’engage également à mettre en place une plateforme de dialogue internationale sur la justice environnementale, à promouvoir les échanges internationaux de concepts et d’expériences pratiques en matière de gouvernance, à optimiser conjointement les normes judiciaires environnementales et à fournir un soutien intellectuel au développement durable régional.

En mettant l’accent sur le respect de la loi, le forum explore une voie de développement plus résiliente pour le fleuve Yangtsé, une artère vitale pour la Chine et pour le monde entier.

Source : Hubei Provincial Higher People’s Court