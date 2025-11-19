Anmodning om ophør af suspension

Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier.

Der anmodes derfor om ophør af suspension i samtlige investerings- og kapitalforeninger under Invest Administration A/S:

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Falcon Invest

Investeringsforeningen Fundamental Invest

Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Investeringsforeningen Great Dane

Investeringsforeningen IA Invest

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Investeringsforeningen TOBA Investments

Investeringsforeningen StockRate Invest

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Kapitalforeningen IA Invest

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard

Direktør