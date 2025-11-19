GUERBET : Calendrier financier de l’exercice 2026

Calendrier financier de l’exercice 2026

Villepinte, le 19 novembre 2025 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son calendrier financier pour l’exercice 2026.

Dates des publications CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2025 5 février 2026, après bourse RÉSULTATS ANNUELS 2025 11 mars 2026, après bourse CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2026 23 avril 2026, après bourse ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 22 mai 2026 CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ÈME TRIMESTRE 2026 23 juillet 2026, après bourse RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026 15 septembre 2026, après bourse CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2026 22 octobre 2026, après bourse

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 98 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 905 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 841 millions d’euros en 2024. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

