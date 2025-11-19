GUERBET : Calendrier financier de l’exercice 2026

Calendrier financier de l’exercice 2026
Villepinte, le 19 novembre 2025 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son calendrier financier pour l’exercice 2026.
|Dates des publications
|
|
|
|
|
|
|
À propos de Guerbet
Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 98 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 905 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 841 millions d’euros en 2024. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.
Contacts :
Guerbet
Christine Allard, Directrice des Affaires Publiques et Communication : +33.6.30.11.57.82 / christine.allard@guerbet.com
Seitosei.Actifin
Marianne Py, Communication financière + 33.6.85.52.76.93 / marianne.py@seitosei-actifin.com
Anne-Claire Taton, Presse +33.6. 02 12 25 18 / anne-claire.taton@seitosei-actifin.com
