Nearfield Instruments, 반도체 메트롤로지 혁신을 위한 다년 개발 프로젝트 체결

네덜란드 로테르담, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 스캐닝 프로브 기술 기반의 3D 비파괴 인라인 공정 제어 솔루션 분야의 선도 기업인 Nearfield Instruments 가 반도체 계측(메트롤로지) 혁신을 가속화하기 위한 전략적 개발 프로젝트를 발표했다.

다년 협력 조치의 일환으로, Nearfield Instruments는 자사의 대표 시스템인 QUADRA를 루벤(Leuven)에 있는 imec의 첨단 R&D 시설에 배치할 예정이다. 양 기관은 반도체 제조 가치사슬 전반의 핵심 과제를 해결하기 위해 차세대 메트롤로지 솔루션을 공동 개발하게 된다. 주요 협력 분야는 다음과 같다:

고 NA(High-NA) EUV 리소그래피 메트롤로지

Nearfield의 독자적인 고종횡비(HAR) 이미징 모드(FFTP)를 활용해 고 NA EUV 레지스트의 3D 메트롤로지를 개발 및 특성화함으로써 스캐너 생산성을 향상.

차세대 로직 소자(Advanced Logic Devices)의 3D 프로파일링

QUADRA의 독자적 사이드월 이미지 모드(side-wall imaging mode)를 기반으로 CFET (Complementary Field-Effect Transistors)와 같은 고종횡비 구조의 정밀한 특성 분석 가능.

3D 이종 집적(Heterogeneous Integration) 메트롤로지

웨이퍼-투-웨이퍼 및 다이-투-웨이퍼 하이브리드 본딩 등 3D 집적 공정 및 검사 역량 강화. 관련 응용 분야로는 구리 패드 및 유전체 표면 거칠기, 이로션(erosion), 디싱(dishing), 풀 다이(full-die) 이미징, 엣지 롤오프(edge roll-off) 등이 있으며 Nearfield Instruments의 초대면적 스캐닝 기술(ULSA: Ultra-Large Scanning Area)이 높은 처리량과 나노미터급 해상도를 동시에 제공.



Nearfield Instruments의 CEO 하메드 사데기안(Hamed Sadeghian) 박사는 “Imec과의 협력은 반도체 제조 공정 제어에서 가능한 기술의 경계를 더욱 확장할 수 있게 해준다.”라고 밝혔다.

“이어 “우리는 CFET의 3D 프로파일링부터 하이브리드 본딩 특성 분석, 그리고 완전한 3D 레지스트 이미징을 통한 High-NA EUV 리소그래피의 다음 도약까지, 매우 난이도 높은 메트롤로지 과제들을 함께 해결하고 있다. 이러한 혁신은 정밀도, 속도, 확장성이 핵심 성능·에너지 효율·수율을 좌우하는 AI 칩 시대에 반드시 필요한 요소이다. QUADRA는 바로 이러한 요구를 충족하도록 설계된 시스템이다.”라고 설명했다.

IMEC의 CEO인 룩 반 덴 호브(Luc van den Hove)는 “첨단 메트롤로지 솔루션은 오늘날 반도체 산업이 직면한 복잡한 문제를 해결하는 데 필수적이다. 최첨단 연구와 혁신 기술을 결합함으로써, 우리는 미래 칩 제조를 지원하고 디지털 시대의 지속적인 발전을 가능하게 할 변혁적 진보의 길을 열고 있다. 유럽에서 시급한 산업적 요구를 해결하기 위한 첨단 장비 솔루션 개발이 활발히 진행되는 것을 매우 고무적으로 보고 있으며, IMEC의 파일럿 라인(pilot line)을 활용해 이러한 능력 중 일부를 실제로 입증하고자 한다.”고 밝혔다.

이번 협력은 첨단 메트롤로지 혁신과 반도체 공정 개발을 연결하는 중요한 진전을 의미한다. Nearfield Instruments의 검증된 기술과 Imec의 비전 있는 연구 프로그램이 결합되면서, 두 기관은 미래 칩 제조의 방향을 결정지을 영향력 있는 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

NEARFIELD INSTRUMENTS 소개

네덜란드 로테르담에 기반을 둔 Nearfield Instruments는 반도체 산업을 위한 첨단 메트롤로지 및 검사 솔루션을 전문으로 한다. 회사는 3D 나노미터 스케일의 정밀 계측을 제공하는 차세대 스캐닝 프로브 현미경(SPM) 시스템을 개발·상용화하고 있다.

Nearfield 혁신의 중심에는 독자 플랫폼 QUADRA가 있다. QUADRA는 비파괴(Non-destructive)·고처리량(High-throughput) 원자힘현미경(AFM)을 실현하며, 완전한 3D 이미징, 특히 사이드월 측정(full side-wall measurement) 기능을 갖추고 있다. 이를 통해 반도체 제조사는 고종횡비 트렌치, 비아(via), 다층(stack) 구조 등 고도화된 공정 노드와 3D IC 패키징에서 갈수록 중요해지는 복잡한 구조를 정밀하게 측정할 수 있다. Nearfield의 솔루션은 대량 생산(HVM) 환경에 자연스럽게 통합될 수 있도록 설계되었으며, 강력한 자동화 기능, 빠른 측정 사이클, 팹(fab) 표준과의 호환성을 갖추고 있어, 업계가 요구하는 차세대 반도체 제조 혁신을 지원한다.

