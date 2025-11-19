Trijų mėnesių AB Akola group pajamos – 394 mln. eurų

AB Akola group ir jos valdomų įmonių (Grupės) 2025–2026 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotos pajamos siekė 394 mln. Eur ir buvo 3 proc. didesnės, palyginti su atitinkamu ankstesniųjų metų laikotarpiu.
Grupė pardavė 791 tūkst. tonų įvairios produkcijos, arba 7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Bendrasis pelnas augo 27 proc. iki 56 mln. Eur, o veiklos pelnas – 43 proc. iki 27 mln. Eur. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 36 mln. Eur ir buvo 34 proc. didesnis nei ankstesniais metais. Grynasis pelnas išaugo 53 proc. iki 20 mln. Eur.
|2024–2025
3 mėn.
|2025–2026
3 mėn.
|Palyg.
2025–2026
su 2024–2025, %
|Parduota prekių tonomis
|736 815
|791 415
|7,4
|Pajamos, tūkst. EUR
|384 091
|393 999
|2,6
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|44 095
|55 876
|26,7
|EBITDA, tūkst. Eur
|27 009
|36 189
|34,0
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|18 824
|26 858
|42,7
|Grynasis pelnas, tūkst. Eur
|12 743
|19 553
|53,4
„Visi mūsų verslo segmentai reikšmingai prisidėjo prie Grupės veiklos rezultatų pirmąjį ketvirtį. Stiprios paukštienos maržos maisto gamybos segmente, auganti paklausa ir efektyvumo didėjimas partnerystės su ūkininkais veikloje bei atsparus žemės ūkio portfelis, nepaisant sezoniškumo, kartu sudarė gerai subalansuotą rezultatą. Būtent čia atsiskleidžia mūsų stiprybė – diversifikacija leidžia kompensuoti laikinas problemas vienoje srityje geresniais rezultatais kitose srityse. Tai padeda išlaikyti stabilų pelningumą, veiksmingiau valdyti riziką ir kurti atsparesnę Grupę“, – teigė AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika.
Partnerystė su ūkininkais
„Partnerystės su ūkininkais“ veiklos segmento pajamos per 2025–2026 finansinių metų tris mėnesius siekė 275 mln. eurų. Segmento bendrasis pelnas siekė 30 mln. eurų, o veiklos pelnas išaugo iki 13 mln. eurų.
Didelis derlius Baltijos šalyse padėjo išlaikyti aukštą elevatorių našumą, nors dėl oro sąlygų sezonas buvo intensyvus. Įsigijus SIA „Elagro Trade“, perdirbtų grūdų kiekis padidėjo 117 tūkst. tonų. Pelno marža sumažėjo dėl mažesnio hektolitro svorio, ypač šiaurės ir vakarų Lietuvoje.
Grūdų ir aliejinių augalų pirkimai išaugo 24 % palyginti su praėjusiais metais, nepaisant kokybės praradimo dėl per didelio drėgnumo ir spaudimo kainoms. Efektyvus pirkimas padėjo sumažinti prekybos sąnaudas ir žymiai pagerinti bendrą pelningumą, tačiau metų pabaigos rezultatai priklausys nuo būsimų rinkos tendencijų.
„Žemės ūkio technikos segmentas išaugo beveik 40 %, o Lietuvoje augimas siekė 61 %, kurį lėmė aktyvios ūkininkų investicijos ir laiku atlikti pristatymai. Atsarginių dalių ir paslaugų pajamos išliko stabilios, o nuomos veikla dėl sezoninio pobūdžio sumažėjo apie 10 %. Įrangos pardavimai ir montavimas išaugo 34 %, kuriuos lėmė vykdomi ilgalaikiai projektai“, – sakė M. Šileika.
|Partnerystė su ūkininkais
|2024–2025
3 mėn.
|2025–2026
3 mėn.
|Palyg.
2025–2026
su 2024–2025, %
|Pajamos, tūkst. EUR
|283 280
|274 725
|-3
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|22 454
|29 586
|31,8
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|8 767
|13 260
|51,2
„Maisto gamybos“ segmento bendrosios pajamos per 2025–2026 finansinių metų tris mėnesius siekė 123 mln. eurų ir buvo 15 proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Segmento bendrasis pelnas išaugo iki 24 mln. eurų, o veiklos pelnas padidėjo iki 13 mln. eurų.
Paukštininkystės veikla išliko stabili ir efektyvi – nebuvo ligų protrūkių, pulkai buvo sveiki, o rinkos kainos išliko istoriškai aukštos. Latvijoje produktyvumo rodikliai reikšmingai pagerėjo, o Lietuvoje rezultatai išliko stabilūs. Ankstyvas grūdų pirkimas padėjo sumažinti pašarų sąnaudas ir palaikyti pelningumą.
Miltų ir miltų mišinių gamyba išliko stabili, tačiau pardavimai trečiosioms šalims sumažėjo 28 %, kai pasitraukė vienas iš pagrindinių klientų. Grupė sėkmingai nukreipė dalį gamybos į vidaus rinką – greitojo maisto ir džiūvėsėlių gamybai skirta dalis padidėjo nuo 36 % iki 54 %. Tai leido bendrąjį pelningumą padidinti nuo 11 % iki 14 %, nepaisant mažesnių pajamų.
„Mūsų maisto gamybos segmentas ir toliau rodo atsparumą ir efektyvumą – geri paukštienos rezultatai, griežta sąnaudų kontrolė ir efektyvus miltų kiekių perskirstymas padėjo išlaikyti augimą ir apsaugoti maržas nepaisant rinkos pokyčių. Paukštienos paklausa išliko stabili, nors artimiausiais mėnesiais tikimasi sulėtėjimo dėl pasibaigiančio kepimo ant grotelių sezono“, – sakė M. Šileika.
|Maisto gamyba
|2024–2025
3 mėn.
|2025–2026
3 mėn.
|Palyg.
2025–2026
su 2024–2025, %
|Pajamos, tūkst. EUR
|107 032
|123 094
|15
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|20 827
|23 565
|13,1
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|10 958
|13 438
|22,3
Segmento „Ūkininkavimas“ pajamos per 2025–2026 finansinių metų tris mėnesius siekė 12 mln. eurų, veiklos bendrasis pelnas – 1,5 mln. Eur, o veiklos nuostolis – 26 tūkst. eurų.
Augalininkystės produkcija padidėjo 8,5 %: žieminių kviečių derlius buvo gausus, salyklinių miežių derlius augo 28,8 %, o rapsų kokybė išliko stabili. Apie du trečdaliai derliaus jau parduota, o efektyvumo didinimas sumažino gamybos savikainą iki maždaug 20 EUR/t. Pienininkystės veiklos rezultatai taip pat išliko stabilūs. Bandos dydis išaugo iki 3 213 karvių, pieno gamyba sumažėjo 4,9 %, tačiau kokybė pagerėjo, o žaliavinio pieno kaina išaugo 23 % iki 448 EUR/t, užtikrindama stabilias pajamas.
„Didesnis derlius, efektyvesnė veikla ir aukštesnės pieno kainos užtikrino stabilius pagrindinius veiklos rezultatus nepaisant rinkos svyravimų. Kadangi didžioji dalis žemės ūkio pajamų gaunama vėlesniais metų ketvirčiais, pirmojo ketvirčio rezultatai nėra pilnai atspindintys visų metų pelningumo,“ – sakė AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika.
|Ūkininkavimas
|2024–2025
3 mėn.
|2025–2026
3 mėn.
|Palyg.
2025–2026
su 2024–2025, %
|Pajamos, tūkst. EUR
|13 056
|12 345
|-5,4
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|-141
|1 538
|-1 190,8
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|-1 502
|-26
|-98,3
Segmento „Kiti produktai ir paslaugos“ pajamos per 2025–2026 finansinių metų tris mėnesius siekė 5 mln. eurų. Bendrasis šios veiklos pelnas buvo 1 mln. Eur, o veiklos pelnas sudarė 186 tūkst. eurų.
Gyvūnų maisto gamyba išaugo 4 %, kompensuodama 24 % sumažėjusius perparduodamų ekstruduotų produktų pardavimus. Dėl to segmentų pajamos padidėjo 2 %, nors bendrasis pelnas sumažėjo nuo 17 % iki 12 %, nes išaugo mažo pelningumo užsakymų dalis. Nauja įranga, kuri turėtų būti visiškai parengta darbui antrąjį ketvirtį, dar labiau padidins gamybos efektyvumą.
Veterinarinių vaistų verslas pasiekė 26 % pardavimų augimą iki 2 mln. eurų ir 40 % didesnį bendrąjį pelną. O kenkėjų kontrolės ir higienos paslaugų pajamos augo 43 %, tai lėmė naujų klientų pritraukimas ir didelė vasaros paklausa.
|Kiti produktai ir paslaugos
|2024–2025
3 mėn.
|2025–2026
3 mėn.
|Palyg.
2025–2026
su 2024–2025, %
|Pajamos, tūkst. EUR
|4 920
|5 657
|15
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|955
|1 187
|24,3
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|574
|186
|-67,6
AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba virš 5 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“. 2024–2025 finansiniais metais grupės pajamos siekė 1,58 mlrd. eurų, parduota 3,1 mln. tonų produktų. Bendrasis pelnas sudarė 194 mln. eurų, veiklos pelnas – 79 mln. eurų, EBITDA – 110 mln. eurų, o grynasis pelnas – 61 mln. eurų.
Papildomą informaciją suteiks:
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403
