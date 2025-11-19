Nüspace dévoile son Guide Cadeaux des Fêtes coloré, créatif et rempli de joie

MONTRÉAL, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nüspace, le détaillant montréalais reconnu pour sa personnalité ludique et son sens du design éclaté, est fier de présenter son Guide Cadeaux des Fêtes. Cette sélection célèbre la couleur, l’imagination et la joie d’offrir grâce à un mélange inspirant d’accessoires, d’articles déco, d’art mural, de jouets et de créations locales qui sauront ravir les petits et les grands.

Le Guide 2025 met en lumière plusieurs collections phares qui font de Nüspace l’une des destinations les plus inspirantes au Canada pour magasiner les cadeaux des Fêtes. Parmi elles, on trouve HKliving , la marque néerlandaise adorée pour sa palette audacieuse, ses formes sculpturales et ses textures éclectiques. Des coussins aux accessoires décoratifs, HKliving ajoute chaleur, fantaisie et personnalité à tous les intérieurs, idéal pour les passionnés de design et les amoureux de décors réconfortants.

Pour les amateurs d’art et les esprits créatifs, le guide met en vedette Studio ROOF , la marque écoresponsable qui transforme le carton recyclé en œuvres murales 3D poétiques. Colorées, inspirées de la nature et débordantes de créativité, ces pièces apportent magie et narration aux murs de la maison.

Nüspace présente aussi The Line , la marque française reconnue pour ses silhouettes minimalistes de grandes villes. Montréal, New York, Toronto et Paris figurent parmi les modèles populaires. The Line offre des cadeaux élégants et signifiants à prix accessible, parfaits pour les voyageurs, les étudiants, les expatriés ou tous ceux qui aiment célébrer leurs lieux préférés.

Les collectionneurs et les grands enfants seront enchantés par la sélection de voitures jouets au style vintage de Candylab ainsi que les créations haut de gamme de Playforever. Conçus pour durer avec des matériaux solides et des couleurs rétro, ces jouets allient nostalgie et culture design. Ils conviennent aussi bien aux bas de Noël qu’aux bureaux, chambres d’enfants et étagères de collection.

Le guide propose aussi une sélection de bougies locales, choisies pour leurs parfums chaleureux, leur design épuré et leur élégance naturelle. Ces bougies fabriquées par des artisans d’ici apportent douceur, ambiance et petits moments de réconfort tout au long de l’hiver.

Plus que tout, le Guide Cadeaux des Fêtes de Nüspace met de l’avant ce qui rend l’enseigne si unique. La sélection réunit couleur, créativité et design réfléchi, des éléments qui plaisent à tous. Que l’on cherche une œuvre murale ludique, un cadeau de collection, un accessoire décoratif ou un objet inspirant pour la maison, Nüspace propose des trouvailles qui transforment les espaces et ajoutent un brin de magie au temps des Fêtes.

Disponibilité

Le Guide Cadeaux des Fêtes de Nüspace est maintenant disponible sur nuspace.ca ainsi qu’en boutique à Montréal et à Brossard.

À propos de Nüspace

Fondée à Montréal, Nüspace est une boutique design qui propose du mobilier, de l’éclairage, des accessoires déco et des objets ludiques provenant du monde entier. Avec une approche soignée et une passion pour la couleur, le confort et la créativité, Nüspace offre une expérience inspirante où chaque visite mène à une belle découverte.

Pour les demandes des médias, les images haute résolution ou les entrevues, veuillez contacter :

Erwan Bersihand

Directeur général

Courriel : erwan@nuspace.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8b4e4f1-cc0e-4616-9cae-1c3d2b02e73c