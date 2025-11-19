ChrysaLabs wird die erste von einem unabhängigen Prüfer validierte Direktkontakt-Proximal-Sensing-Bodentechnologie, die unter VM0042 von Verra eingesetzt werden darf

MONTREAL, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kohlenstoffmärkte stehen seit langem vor einem Dilemma: Wie lässt sich der Kohlenstoffgehalt im Boden in großem Maßstab messen, ohne dabei an wissenschaftlicher Genauigkeit einzubüßen? ChrysaLabs hat kürzlich bewiesen, dass es möglich ist.

Nach einer unabhängigen Überprüfung durch Bureau Veritas North America, der weltweit größten Zertifizierungsstelle, wurde ChrysaLabs offiziell als konform mit der Methodologie VM0042 v2.1 von Verra für verbessertes Agrarlandmanagement validiert – einschließlich Anhang 4 zu neuen Technologien für die Messung von organischem Kohlenstoff im Boden (SOC).

Die Validierung bestätigt, dass die Methodologie von ChrysaLabs einen zuverlässigen, standardkonformen Ansatz für die Messung und Überwachung von SOC bietet. Es weist erstmals offiziell durch eine unabhängige Validierung durch Dritte nach, dass die direkte proximale Erfassung nicht nur die strengsten internationalen Anforderungen erfüllt, sondern auch einen neuen Maßstab für Bodendaten setzt, die als Grundlage für hochintegrierte Emissionszertifikate dienen.

Dieser Meilenstein ermöglicht Verra-konforme Bodendaten zu einem Bruchteil der herkömmlichen Kosten, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine schnellere Projektumsetzung und ein höheres Vertrauen in die resultierenden Gutschriften – alles unterstützt durch eine wegweisende Überprüfung durch Dritte.

„Diese Validierung zeigt, dass die Bodensensorik der nächsten Generation Laborqualität bieten und gleichzeitig die Markteinführung beschleunigen kann“, erklärte Samuel Fournier, CEO von ChrysaLabs. „Dies ist ein entscheidender Moment für die Kohlenstoffbewirtschaftung – es gibt Entwicklern das Vertrauen, messbare, überprüfbare und finanzierbare Projekte zu realisieren, die nun mit Glaubwürdigkeit und geringerem Risiko skaliert werden können und den höchsten globalen Standards entsprechen.“

Von der Validierung zur Bankfähigkeit

Für Entwickler von Klimaschutzprojekten verändert diese Validierung die Rahmenbedingungen.

Mit der ChrysaLabs-Technologie generierte Daten können nun zuverlässig in VM0042-konforme Kohlenstoffprojekte integriert werden, wodurch sichergestellt wird, dass Bodenmessungen denselben strengen Anforderungen entsprechen, die auch für Laboranalysen gelten.

Dadurch wird die Bodenmessung von einer Kostenstelle zu einem verlässlichen Vermögenswert, der Projektentwicklern und Landbesitzern einen wissenschaftlich fundierten und von den weltweit renommiertesten Prüfern verifizierten Weg zur Skalierung bietet.

Über ChrysaLabs

ChrysaLabs ist ein Cleantech-Unternehmen, das für die Kohlenstoffindustrie tätig ist und Laborpräzision mit Feldmessungen kombiniert, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie die Welt den Kohlenstoffgehalt im Boden überwacht. Die patentierte Technologie ermöglicht zuverlässige, skalierbare MRV-Lösungen für CO2-Projekte, CPGs und Programme zur regenerativen Landwirtschaft.

Philippe De L'Étoile

Marketing Director

ChrysaLabs

philippe@chrysalabs.com

514-813-3649