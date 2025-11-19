ChrysaLabs devient la première technologie de mesure proximale du sol en contact direct validée par un auditeur tiers pour une utilisation dans le cadre de la méthodologie VM0042 de Verra

MONTRÉAL, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les marchés du carbone sont depuis longtemps confrontés à un dilemme : comment mesurer le carbone dans le sol à grande échelle sans perdre en rigueur scientifique. ChrysaLabs vient de démontrer que c’est possible.

À la suite d’un examen indépendant mené par Bureau Veritas North America, le plus grand organisme de certification au monde, ChrysaLabs a officiellement été validée comme conforme à la méthodologie VM0042 v2.1 de Verra pour l’amélioration de la gestion des terres agricoles, y compris l’Annexe 4 sur les technologies émergentes pour la mesure du carbone organique du sol (SOC).

Cette validation confirme que la méthodologie de ChrysaLabs fournit une approche crédible et conforme aux normes pour la mesure et le suivi du SOC. Elle démontre officiellement pour la première fois, grâce à une validation indépendante par un tiers, que la détection proximale par contact direct peut non seulement répondre aux exigences internationales les plus rigoureuses, mais aussi établir une nouvelle référence en matière de données sur les sols alimentant des crédits carbone à haute intégrité.

Cette étape importante permet des données sur les sols conformes à la norme Verra à un prix nettement inférieur à celui pratiqué traditionnellement, un rapport coût/précision supérieur, un déploiement plus rapide des projets et une plus grande confiance dans les crédits obtenus, le tout étayé par une vérification pionnière effectuée par un tiers.

« Cette validation révèle que la nouvelle génération de capteurs de sol peut offrir une rigueur de niveau laboratoire tout en accélérant la mise sur le marché », a déclaré Samuel Fournier, PDG de ChrysaLabs. « Il s’agit d’un tournant pour l’agriculture carbone, qui donne aux développeurs toute la confiance nécessaire pour mettre en place des projets mesurables, vérifiables et rentables, pouvant désormais évoluer avec crédibilité, moins de risques et répondre aux normes internationales les plus strictes. »

De la validation à la rentabilité

Pour les développeurs de projets carbone, cette validation change la donne.

Les données générées par la technologie ChrysaLabs peuvent désormais être intégrées en toute confiance aux projets carbone alignés sur la VM0042, garantissant que les mesures du sol respectent la même rigueur que les analyses en laboratoire.

La mesure du sol passe ainsi d’un centre de coûts à un actif crédible, offrant aux développeurs de projets et aux propriétaires fonciers une voie vers une expansion fondée sur la science et vérifiée par les auditeurs les plus respectés au monde.

À propos de ChrysaLabs

ChrysaLabs est une entreprise de technologies propres au service de l’industrie du carbone, combinant la précision de laboratoire et la mesure sur le terrain pour transformer la façon dont le monde surveille le carbone du sol. Sa technologie brevetée permet de mettre en place des solutions MRV fiables et évolutives pour les projets carbone, les entreprises de biens de consommation et les programmes d’agriculture régénératrice.

Philippe De L’Étoile

Directeur marketing

ChrysaLabs

philippe@chrysalabs.com

514-813-3649