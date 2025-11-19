ChrysaLabs passa a ser a primeira tecnologia de detecção proximal de solo de contato direto validada por um auditor terceirizado a ser usada sob o VM0042 da Verra

MONTREAL, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os mercados de carbono enfrentam há muito tempo um dilema: como medir o carbono do solo em escala sem perder o rigor científico. A ChrysaLabs acaba de provar que isso pode ser feito.

Após uma análise independente do Bureau Veritas North America, a maior entidade de certificação do mundo, a ChrysaLabs foi oficialmente validado como compatível com a metodologia VM0042 v2.1 da Verra para Melhoria da Gerenciamento de Terras Agrícolas — incluindo o Apêndice 4 sobre tecnologias emergentes para medição de carbono orgânico do solo (SOC).

A validação confirma que a metodologia da ChrysaLabs oferece uma abordagem confiável e alinhada aos padrões para medição e monitoramento de SOC. Demonstra oficialmente pela primeira vez, por meio da validação independente de terceiros, que além de atender aos requisitos internacionais mais rigorosos, a detecção proximal de contato direto também estabelecer uma nova referência para dados do solo que alimentam créditos de carbono de alta integridade.

Esse marco proporciona dados do solo compatíveis com a Verra por uma fração do custo tradicional, uma relação custo/precisão superior, uma implantação mais rápida do projeto e maior confiança nos créditos resultantes — tudo respaldado pela verificação pioneira de terceiros.

“Esta validação mostra que a próxima geração de sensores de solo pode fornecer rigor de nível de laboratório, ao mesmo tempo em que acelera o caminho para o mercado”, disse Samuel Fournier, CEO da ChrysaLabs. “É um momento decisivo para a agricultura de carbono — pois proporciona aos desenvolvedores a confiança para a criação de projetos mensuráveis, verificáveis e financiáveis que agora podem ser escalados com credibilidade, menor risco e atender aos mais altos padrões globais.”

Da validação à bancabilidade

Para os desenvolvedores de projetos de carbono, essa validação muda as oportunidades.

Os dados gerados com a tecnologia ChrysaLabs agora podem ser integrados com confiança a projetos de carbono alinhados ao VM0042, garantindo que as medições do solo atendam ao mesmo rigor esperado das análises laboratoriais.

Essa tecnologia transforma a medição do solo de um centro de custo em um ativo confiável, proporcionando aos desenvolvedores de projetos e proprietários de terras um caminho para a escala fundamentado na ciência — tudo verificado pelos auditores mais respeitados do mundo.

Sobre a ChrysaLabs

A ChrysaLabs é uma empresa de tecnologia limpa que atende à indústria de carbono, e que combina a precisão de laboratório com a medição em campo para transformar a forma como o mundo monitora o carbono do solo. Sua tecnologia patenteada viabiliza soluções MRV confiáveis e escalonáveis para projetos de carbono, CPGs e programas de agricultura regenerativa.

