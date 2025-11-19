Denodo wurde im „Modern Marketing Data Stack Report 2026“ von Snowflake als „One to Watch“ ausgezeichnet: Wie Marketingfachleute in einer KI-gesteuerten Welt zu Trägern des Wandels werden

PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab bekannt, dass es in Snowflakes Bericht mit dem Titel The Modern Marketing Data Stack 2026: How Marketers Become Agents of Change in an AI-Driven World (Der moderne Marketing-Datenstack 2026: Wie Marketer zu Akteuren des Wandels in einer KI-gesteuerten Welt werden) als „One to Watch“ ausgezeichnet wurde.Dieser Jahresbericht identifiziert Unternehmen, die durch Innovation, Wachstum und Kundenwirkung innerhalb des Snowflake-Ökosystems die Zukunft der Marketingtechnologie gestalten.

Diese Anerkennung unterstreicht die starke Position von Denodo innerhalb des Snowflake-Ökosystems und seine Dynamik bei der Unterstützung von Marketingorganisationen bei der Vereinheitlichung, Verwaltung und Aktivierung von Daten für KI-gesteuerte Erkenntnisse und Personalisierung. Die als „Ones to Watch“ ausgezeichneten Anbieter wurden aufgrund ihrer nachgewiesenen Innovationskraft, ihrer schnellen Marktakzeptanz und ihres nachgewiesenen Kundenerfolgs ausgewählt – insbesondere aufgrund ihrer differenzierten Fähigkeiten, die die Snowflake AI Data Cloud ergänzen.

„Wir fühlen uns geehrt, im Bericht ‚Modern Marketing Stack‘ von Snowflake als ‚One to Watch‘ aufgeführt zu sein“, erklärte Suresh Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo. „Die logischen Datenverwaltungsfunktionen von Denodo stellen einen erheblichen Mehrwert dar und bieten in Kombination mit bewährten Partnern wie Snowflake leistungsstarke Möglichkeiten für den Einsatz von KI.“

Die vierte jährliche Ausgabe des Berichts „Modern Marketing Data Stack“ von Snowflake identifiziert die Technologien, Lösungen und Plattformen, die von Snowflake-Kunden am häufigsten eingesetzt werden. Durch die Analyse von Nutzungsdaten aus mehr als 11.100 Unternehmen verdeutlicht Snowflake, wie Trends wie KI, Datenschutz und Datengravitation die Entwicklung von Martech und Adtech in 13 Schlüsselkategorien beschleunigen.

KI verändert die Art und Weise, wie Marketingfachleute Zielgruppen verstehen, Ausgaben optimieren und personalisierte Erlebnisse schaffen. Allerdings ist KI nur so leistungsfähig wie die Daten, aus denen sie lernt. Denodo bietet eine kontrollierte, hochwertige Datenbasis, die KI- und Machine-Learning-Modelle, einschließlich derjenigen, die auf Snowflake laufen, mit aktuellen, präzisen, kontextbezogenen und vertrauenswürdigen Daten versorgt, die stets auf dem neuesten Stand sind.

Gemeinsam ermöglichen Denodo und Snowflake Marketingteams die Vereinheitlichung, Anreicherung und Aktivierung von Daten in Echtzeit und schließen damit die Lücke zwischen operativen Systemen und der Snowflake AI Data Cloud. Die Denodo-Plattform, eine Lösung für logisches Datenmanagement, schafft eine einheitliche semantische Ebene über Snowflake und verteilte Marketingsysteme hinweg und stellt Marketern kontrollierte, KI-fähige Daten zur Verfügung, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind.

Mit Denodo können Marketingfachleute KI für folgende Zwecke einsetzen:

Generieren Sie Echtzeit-Einblicke in Ihr Publikum , indem Sie Live-Betriebsdaten aus CRM-, Marketing-Automatisierungs- und Social-Media-Systemen miteinander verbinden, die alle in der Snowflake AI Data Cloud vereint sind.

, indem Sie Live-Betriebsdaten aus CRM-, Marketing-Automatisierungs- und Social-Media-Systemen miteinander verbinden, die alle in der Snowflake AI Data Cloud vereint sind. Beschleunigen Sie die Kampagnenoptimierung , indem Sie Live-Kunden- und Betriebsdaten in Snowflake und anderen Marketing-Systemen vereinheitlichen, ohne dass eine komplexe Integration oder Replikation erforderlich ist.

, indem Sie Live-Kunden- und Betriebsdaten in Snowflake und anderen Marketing-Systemen vereinheitlichen, ohne dass eine komplexe Integration oder Replikation erforderlich ist. Stärken Sie KI-Agenten und Analysetools durch den Zugriff auf konsistente, kontrollierte Daten über eine einzige semantische Ebene.



Denodo ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenmanagement und unterstützt zuverlässige KI-Agenten und -Anwendungen. Die Denodo-Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-Service-Initiativen um. Unternehmen weltweit nutzen Denodo, um im Vergleich zu herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige, geschäftsbereite Daten bereitzustellen. Dadurch erzielen sie eine bis zu viermal schnellere Time-to-Insight, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

