PALO ALTO, Californie, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, leader de la gestion des données, a annoncé avoir été désigné « One to Watch » (entreprise à suivre) dans le rapport de Snowflake intitule The Modern Marketing Data Stack 2026: How Marketers Become Agents of Change in an AI-Driven World. (The Modern Marketing Data Stack 2026 : comment les spécialistes du marketing deviennent des acteurs du changement dans un monde piloté par l’IA ». Ce rapport annuel identifie les entreprises qui façonnent l’avenir des technologies marketing grâce à l’innovation, à la croissance et à leur impact sur les clients au sein de l’écosystème Snowflake.

Cette distinction souligne la position solide de Denodo au sein de cet écosystème et sa capacité à aider les services marketing à unifier, gérer et activer les données afin d’obtenir des informations et une personnalisation basées sur l’intelligence artificielle. Les entreprises désignées « One to Watch » ont été sélectionnées pour leur innovation avérée, leur croissance rapide sur le marché et leur succès démontré auprès des clients, notamment grâce à leur capacité à fournir des fonctionnalités différenciées qui complètent l’AI Data Cloud de Snowflake.

« Nous sommes honorés d’être désignés "One to Watch" dans le rapport Modern Marketing Stack de Snowflake », a déclaré Suresh Chandrasekaran, vice-président exécutif de Denodo. « Les capacités de gestion logique des données de Denodo démultiplient notre impact et nous permettent de déployer des solutions d’IA performantes, notamment grâce à notre collaboration avec des partenaires de renom tels que Snowflake. »

La quatrième édition annuelle du rapport « Modern Marketing Data Stack » de Snowflake recense les technologies, les solutions et les plateformes les plus utilisées par les clients de Snowflake. En analysant les données d’utilisation de plus de 11 100 organisations, Snowflake met en lumière l’impact de tendances telles que l’IA, la confidentialité et la gravité des données sur l’évolution des technologies marketing et publicitaires dans 13 grandes catégories.

L’IA redéfinit la manière dont les spécialistes du marketing cernent leur audience, optimisent leurs dépenses et créent des expériences personnalisées. Cependant, la puissance de l’IA dépend de la qualité des données qui l’alimentent. Denodo fournit une base de données gouvernée et de haute qualité qui alimente les modèles d’IA et d’apprentissage automatique, notamment ceux exécutés sur Snowflake, grâce à des données en temps réel, précises, contextuelles et fiables, et toujours à jour.

Ensemble, Denodo et Snowflake permettent aux équipes marketing d’unifier, d’enrichir et d’activer des données en temps réel, comblant ainsi l’écart entre les systèmes opérationnels et le cloud de données IA de Snowflake. Denodo Platform une solution de gestion logique des données, crée une couche sémantique unifiée entre Snowflake et les systèmes marketing distribués, offrant ainsi aux spécialistes du marketing des données gouvernées et prêtes pour l’IA, quel que soit leur emplacement.

Avec Denodo, les spécialistes du marketing peuvent utiliser l’IA pour :

Générer des informations en temps réel sur l’audience en connectant les données opérationnelles en direct provenant des systèmes CRM, de l’automatisation marketing et des réseaux sociaux, le tout unifié au sein de l’AI Data Cloud de Snowflake.

en unifiant les données clients et opérationnelles en temps réel entre Snowflake et d’autres systèmes marketing, sans avoir recours à une intégration ou à une réplication complexe. Fournir aux agents IA et aux outils d’analyse un accès à des données cohérentes et gouvernées via une couche sémantique unique.



