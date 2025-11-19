Denodo צוינה כ-"אחת שכדאי לעקוב אחריה" בדו"ח נתוני שיווק מודרני: כיצד משווקים הופכים לסוכני שינוי בעולם מונע בינה מלאכותית של Snowflake ל-2026

פאלו אלטו, קליפורניה, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Denodo, מובילה בניהול נתונים, הודיעה כי צוינה כ-"אחת שכדאי לעקוב אחריה" בדו"ח של Snowflake שכותרתו The Modern Marketing Data Stack 2026: How Marketings Become Agents of Change in an AI-Moved World. דו"ח שנתי זה מזהה חברות המעצבות את עתיד טכנולוגיית השיווק באמצעות חדשנות, צמיחה והשפעה על הלקוחות במסגרת האקוסיסטם של Snowflake.

הכרה זו מדגישה את מעמדה החזק של Denodo באקוסיסטם של Snowflake ואת המומנטום ביכולת שלה לסייע לארגוני שיווק לאחד, לנהל ולהפעיל נתונים עבור תובנות והתאמה שמונעים בידי בינה מלאכותית. ספקיות שזוכות לציון כ-"אחת שכדאי לעקוב אחריה" נבחרות בשל החדשנות המוכחת שלהן, משיכת שוק בקצב מהיר והצלחת לקוחות מוכחת - במיוחד באספקת יכולות מבדילות המשלימות את Snowflake AI Data Cloud.

"אנו גאים להיות 'אחת שכדאי לעקוב אחריה' בדו"ח Modern Marketing Stack של Snowflake", אמר סורש צ'אנדראסקרן (Suresh Chandrasekaran), סגן נשיא ביצועי ב-Denodo. "יכולות ניהול הנתונים הלוגיים של Denodo הן מכפיל כוח, וזה מצטבר ליכולות עוצמתיות עבור בינה מלאכותית, כאשר אנו מאחדים כוחות עם שותפות מוכחות כמו Snowflake".

המהדורה השנתית הרביעית של הדו"ח Modern Marketing Data Stack של Snowflake מזהה את הטכנולוגיות, הפתרונות והפלטפורמות הנפוצות ביותר שמאומצות בידי לקוחות Snowflake. על ידי ניתוח נתוני שימוש מיותר מ-11,100 ארגונים, Snowflake מדגישה כיצד מגמות כמו בינה מלאכותית, פרטיות וכוח משיכה של נתונים מאיצות את התפתחותן של טכנולוגיות שיווקיות (Martech) וטכנולוגיות פרסום (Adtech) ב-13 קטגוריות מרכזיות.

הבינה המלאכותית מגדירה מחדש את האופן בו משווקות מבינות קהלים, מייעלות הוצאות ויוצרות חוויות מותאמות. עם זאת, בינה מלאכותית חזקה רק בהתאם לרמת הנתונים שהיא לומדת מהם. Denodo מספקת את בסיס הנתונים הריבוני והאיכותי שמספק את הדלק למודלים של בינה מלאכותית ולימוד מכונה, כולל אלה הפועלים ב-Snowflake, עם נתונים חיים, מדויקים, בעלי הקשר ואמינים שתמיד מעודכנים.

יחד, Denodo ו-Snowflake מאפשרות לצוותי שיווק לאחד, להעשיר ולהפעיל נתונים בזמן אמת, ולגשר על הפער בין מערכות תפעוליות לAI Data Cloud של Snowflake. Denodo Platform, פתרון לניהול נתונים לוגיים, יוצרת שכבה סמנטית אחודה לרוחב מערכות Snowflake ומערכות שיווק מבוזרות, ומספקת למשווקים נתונים מבוקרים ומוכנים לבינה מלאכותית בכל מקום בו הם נמצאים.

עם Denodo, משווקים יכולים להשתמש בבינה מלאכותית כדי:

*ליצור תובנות קהל בזמן אמת על ידי חיבור נתונים תפעוליים חיים מ-CRM, אוטומציה שיווקית ומערכות חברתיות, כולם מאוחדים בתוך ענן הנתונים של Snowflake AI.

*האצת קמפיין של מיטוב על ידי האחדה של נתוני לקוחות ונתוני תפעול חיים ב-Snowflake ובמערכות שיווק אחרות , ללא צורך בפעולות אינטגרציה או שעתוק מורכבות

*להעצים את סוכני הבינה המלאכותית וכלי האנליטיקה לגישה לנתונים עקביים ומבוקרים דרך שכבת סמנטיקה אחת.

אודות Denodo



Denodo היא חברה מובילה בתחום של ניהול נתונים. פלטפורמת Denodo עטורת הפרסים היא הפלטפורמה המובילה לניהול נתונים לוגיים המספקת נתונים בשפה עסקית, במהירות של העסק, עבור כל היוזמות הקשורות לנתונים ברחבי הארגון, כולל בינה מלאכותית ושירות עצמי. לקוחותיה של Denodo בכל התעשיות ברחבי העולם סיפקו נתונים אמינים, מוכנים לשימוש בבינה מלאכותית ובעסקים, בשליש מהזמן ועם ביצועים טובים עד פי עשרה בהשוואה לפלטפורמות נתונים מרכזיות אחרות בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר denodo.com.

