Denodo Dinamakan sebagai “One to Watch” dalam Snowflake’s 2026 Modern Marketing Data Stack Report: How Marketers Become Agents of Change in an AI-Driven World

PALO ALTO, Calif., Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, peneraju dalam pengurusan data, mengumumkan bahawa ia telah diiktiraf sebagai “One to Watch” dalam laporan Snowflake bertajuk The Modern Marketing Data Stack 2026: How Marketers Become Agents of Change in an AI-Driven World. Laporan tahunan ini mengenal pasti syarikat-syarikat yang membentuk masa depan teknologi pemasaran melalui inovasi, pertumbuhan serta impak pelanggan dalam ekosistem Snowflake.

Pengiktirafan ini menekankan kedudukan kukuh Denodo dalam ekosistem Snowflake serta momentumnya dalam membantu organisasi pemasaran menyatukan, mengurus dan mengaktifkan data bagi cerapan dan pemperibadian dipacu AI. Vendor yang dinamakan sebagai “Ones to Watch” dipilih berdasarkan inovasi yang ditunjukkan, tarikan pasaran yang pesat dan kejayaan pelanggan yang terbukti — khususnya dalam menyampaikan keupayaan berbeza yang melengkapi Snowflake AI Data Cloud.

“Kami berbesar hati diiktiraf sebagai ‘One to Watch’ dalam Snowflake’s Modern Marketing Stack report,” kata Suresh Chandrasekaran, Naib Presiden Eksekutif di Denodo. “Keupayaan pengurusan data logikal Denodo adalah pengganda kuasa dan ini menghasilkan keupayaan yang sangat berkesan untuk AI apabila kami bergabung dengan rakan kongsi terbukti seperti Snowflake.”

Edisi keempat laporan tahunan Snowflake’s Modern Marketing Data Stack mengenal pasti teknologi, penyelesaian dan platform yang paling banyak digunakan oleh pelanggan Snowflake. Dengan menganalisis data penggunaan daripada lebih 11,100 organisasi, Snowflake menonjolkan bagaimana trend seperti AI, privasi dan data gravity mempercepatkan evolusi Martech dan Adtech merentasi 13 kategori utama.

AI sedang mentakrif semula cara pemasar memahami audiens, mengoptimumkan perbelanjaan dan mencipta pengalaman peribadi. Namun, AI hanya sehebat data yang dipelajarinya. Denodo menyediakan asas data berkualiti tinggi yang dikawal selia, yang memacu model AI dan pembelajaran mesin, termasuk yang dijalankan di Snowflake, dengan data langsung, tepat, berkontekstual dan dipercayai yang sentiasa terkini.

Bersama-sama, Denodo dan Snowflake membolehkan pasukan pemasaran menyatukan, memperkayakan dan mengaktifkan data secara masa nyata, merapatkan jurang antara sistem operasi dan Snowflake AI Data Cloud. Denodo Platform, sebagai penyelesaian pengurusan data logikal, mewujudkan lapisan semantik bersatu merentasi Snowflake dan sistem pemasaran teragih, memberikan pemasar data yang dikawal selia dan sedia untuk AI di mana sahaja ia berada.

Dengan Denodo, pemasar boleh menggunakan AI untuk:

Menjana cerapan khalayak masa nyata dengan menghubungkan data operasi langsung daripada CRM, automasi pemasaran dan sistem sosial, semuanya disatukan dalam Snowflake AI Data Cloud.

dengan menghubungkan data operasi langsung daripada CRM, automasi pemasaran dan sistem sosial, semuanya disatukan dalam Snowflake AI Data Cloud. Mempercepatkan pengoptimuman kempen dengan menyatukan data pelanggan dan operasi secara langsung merentasi Snowflake dan sistem pemasaran lain tanpa memerlukan integrasi atau replikasi yang kompleks.

dengan menyatukan data pelanggan dan operasi secara langsung merentasi Snowflake dan sistem pemasaran lain tanpa memerlukan integrasi atau replikasi yang kompleks. Memperkasa ejen AI dan alat analitik dengan akses kepada data yang konsisten dan dikawal selia melalui satu lapisan semantik bersatu.

