BIC Annonce la Nomination d’un Nouveau Directeur Financier

Clichy, France – 19 novembre 2025 – BIC annonce la nomination de Grégory Lambertie au poste de Directeur Financier et Digital, à partir du 5 janvier 2026. Grégory supervisera les fonctions finance globale, fusions & acquisitions ainsi que les systèmes d’information. Il dépendra de Rob Versloot et fera partie du Comité Exécutif de BIC. Il sera basé à Clichy.

Grégory Lambertie apporte plus de 20 ans d’expérience à des postes à responsabilité en finance. Son expertise et ses compétences en termes de croissance stratégique, transformation financière et marchés de capitaux aideront BIC à préparer sa prochaine phase de croissance durable.

Rob Versloot et le Comité Exécutif de BIC souhaitent remercier Chris Dayton, Vice-Président en charge de la Planification et de l’Analyse Financière, d’avoir assuré le poste de Directeur Financier par intérim pendant cette période de transition.

Rob Versloot, Directeur Général, a déclaré :

« Nous sommes heureux d’accueillir Grégory chez BIC. Son expertise reconnue en transformation financière et digitale fera de lui un élément essentiel de notre Comité Exécutif. Sa vision stratégique et son sens de l’efficacité sont des atouts majeurs qui contribueront à renforcer notre organisation et préparer BIC pour sa nouvelle phase de croissance. Je me réjouis de collaborer avec lui à partir de janvier. »

Grégory Lambertie, futur Directeur Financier de BIC, a déclaré :

« Je suis honoré de rejoindre BIC, une marque iconique aux valeurs fortes qui n’a cessé de se réinventer au cours de ses huit décennies d’existence. Je me réjouis de m’engager auprès de Rob et du Comité Exécutif pour assurer l’excellence financière et opérationnelle du Groupe, ainsi que sa transformation digitale. Nous bâtirons sur l’héritage de BIC pour développer l’agilité financière de notre organisation, ce qui nous positionnera idéalement pour les opportunités à venir. »

Biographie de Grégory Lambertie

Grégory a occupé plusieurs fonctions de direction dans l’industrie des paiements depuis 2015, d’abord en tant que Directeur de la Stratégie, des Fusions & Acquisitions et des Affaires Publiques, et plus récemment en tant que Directeur Financier et membre du Comité Exécutif de Worldline.

Grégory a débuté sa carrière en Audit chez Ernst & Young à Paris, avant de rejoindre le département Consumer de Lehman Brothers à Londres en 2001. Il a ensuite rejoint Trilantic Europe en 2007 en tant que Directeur en charge des opérations dans les secteurs des biens de consommation et de l’industrie. De 2011 à 2015, il a été banquier senior chez Ondra Partners, banque d’investissement indépendante basée à Londres.

Grégory est diplômé de HEC Paris et de Sciences Po Paris.

Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Bethridge Toovell

VP Communications Groupe

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Résultats de l’exercice 2025 24 février 2026 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 28 avril 2026 Assemblée Générale 20 mai 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

