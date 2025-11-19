IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 46 - 2025

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 Novembre au 14 Novembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/11/2025FR0010259150 300 127,30000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/11/2025FR0010259150 1 000 127,60000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/11/2025FR0010259150 300 127,38767TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/11/2025FR0010259150 2 307 126,70893XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1111/11/2025FR0010259150 500 128,90000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1111/11/2025FR0010259150 2 330 128,80854XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1112/11/2025FR0010259150 600 130,05000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1112/11/2025FR0010259150 1 500 130,56620CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1112/11/2025FR0010259150 600 129,80000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1112/11/2025FR0010259150 1 600 129,93200XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1113/11/2025FR0010259150 673 130,48113AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1113/11/2025FR0010259150 2 000 130,36540CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1113/11/2025FR0010259150 300 129,70000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1113/11/2025FR0010259150 1 527 130,11657XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1114/11/2025FR0010259150 300 130,36667AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1114/11/2025FR0010259150 1 300 130,57115CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1114/11/2025FR0010259150 100 130,55000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1114/11/2025FR0010259150 2 500 130,55904XPAR
    19737129,45209 

Pièce jointe


Attachments

FR_IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 46_2025

Recommended Reading