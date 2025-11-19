IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 46 - 2025

|Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 Novembre au 14 Novembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|10/11/2025
|FR0010259150
|300
|127,30000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|10/11/2025
|FR0010259150
|1 000
|127,60000
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|10/11/2025
|FR0010259150
|300
|127,38767
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|10/11/2025
|FR0010259150
|2 307
|126,70893
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/11/2025
|FR0010259150
|500
|128,90000
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/11/2025
|FR0010259150
|2 330
|128,80854
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/11/2025
|FR0010259150
|600
|130,05000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/11/2025
|FR0010259150
|1 500
|130,56620
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/11/2025
|FR0010259150
|600
|129,80000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/11/2025
|FR0010259150
|1 600
|129,93200
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|13/11/2025
|FR0010259150
|673
|130,48113
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|13/11/2025
|FR0010259150
|2 000
|130,36540
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|13/11/2025
|FR0010259150
|300
|129,70000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|13/11/2025
|FR0010259150
|1 527
|130,11657
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|14/11/2025
|FR0010259150
|300
|130,36667
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|14/11/2025
|FR0010259150
|1 300
|130,57115
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|14/11/2025
|FR0010259150
|100
|130,55000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|14/11/2025
|FR0010259150
|2 500
|130,55904
|XPAR
|19737
|129,45209
