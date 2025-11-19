NTR Holding A/S: Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner med NTR Holding A/S B-aktier i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19. Se vedhæftede fil.

251119 Copenhagen Capital

