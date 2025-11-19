Kitron kjøper DeltaNordic og styrker sin posisjon innen forsvar

(2025-11-19) Kitron ASA har, gjennom sitt datterselskap Kitron Holding AB, inngått avtale om å kjøpe DeltaNordic AB, en svensk leverandør av avansert elektronikk og elektriske systemer med en sterk posisjon i forsvarsmarkedet.

– DeltaNordic har etablert seg som en anerkjent leverandør av robust elektronikk og avanserte elektriske systemer for forsvar og andre krevende sektorer som gruvedrift, anlegg og infrastruktur. Disse markedene forventes å gi betydelig vekst, med en treårs utsikt som overstiger 3,4 milliarder SEK. Basert på DeltaNordics sterke vekstbane er vi sikre på at denne transaksjonen vil øke lønnsomheten og skape betydelig verdi for Kitrons aksjonærer, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

DeltaNordic betjener ledende kunder innen forsvar, gruvedrift og infrastruktur. Omsetningen er anslått til omtrent 815 millioner SEK (omtrent 74 millioner EUR) i 2026. For tiden kommer omtrent halvparten av inntektene fra forsvarskunder – en andel som fortsetter å øke. Selskapet driver to produksjonsanlegg i Sverige og ett i Nanjing, Kina.

– Vi ser frem til å bli en del av Kitron-konsernet. Vi deler nordiske røtter, fokus på segmenter hvor feil har høye kostnader, samt vekt på lønnsom vekst. Sammen kan vi utnytte våre samlede styrke til å skape nye muligheter for DeltaNordic, sier Rickard Vahlberg, administrerende direktør i DeltaNordic.

Transaksjonsdetaljer

Kitron vil kjøpe 100 prosent av aksjene i DeltaNordic AB fra Mind Industrial Group AB (majoritetseier) og JSLS Holding AB (minoritetseier), som begge støtter transaksjonen.

Kjøpet er basert på en selskapsverdi på 1 255 millioner SEK (114 millioner EUR) på gjeld- og kontantfri basis.

EV/EBITDA-multippel på 9,65 basert på estimert EBITDA i 2026 på 130 millioner SEK (12 millioner EUR).

Oppgjøret vil inkludere: Kontant: 760 millioner SEK (69 millioner EUR) Kitron-aksjer: 150 millioner SEK (14 millioner EUR) Tilleggsbetaling knyttet til omsetningsmål: 345 millioner SEK (31 millioner EUR)

Fullføring er betinget av godkjenning fra den svenske Konkurrensverket og at Inspektionen för Strategiska Produkter har gitt sin godkjenning til oppkjøpet. Dette forventes i slutten av desember 2025 eller begynnelsen av januar 2026.



Strategisk begrunnelse

Styrker Kitrons posisjon i den raskt voksende markedssektoren Forsvar & Luftfart.

Utvider Kitrons tilstedeværelse i Sverige, et NATO-medlem som leder an når det gjelder teknologisk innovasjon innen forsvarssektoren.

Tilfører unik kompetanse innen design og produksjon av elektronikk og elektriske systemer for krevende miljøer, og styrker Kitrons kapasitet innen design, prototyping og systemproduksjon på høyt nivå.

Svært få felles kunder gir nye vekstmuligheter for begge selskapene.

Forventes å være resultatforbedrende og gi betydelig aksjonærverdi.







Finansielle utsikter

DeltaNordic forventer en omsetning på 770–860 millioner SEK (70–78 millioner EUR) i 2026, støttet av en sterk ordreinngang.

EBITDA er estimert til 120–140 millioner SEK (11–13 millioner EUR) i 2026.

Finansiering av oppkjøpet vurderes gjort gjennom tilgjengelige midler og fasiliteter. Kitron kan vurdere eksisterende fasiliteter i kombinasjon med andre finansieringsalternativer, inkludert nye bankfasiliteter, gjeld, egenkapital eller annen tredjepartsfinansiering for å dekke kontantdelen av kjøpesummen ved oppgjør. Det er ingen finansieringsbetingelser for oppkjøpet.





Kitron-utsikter

2025 (ekskl. DeltaNordic): Omsetning 700–740 millioner EUR. EBIT 59–66 millioner EUR.

2026 (ekskl. DeltaNordic): Omsetning 785–865 millioner EUR. EBIT 70–84 millioner EUR.

Rådgivere

MP Corporate Finance er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Selmer er juridisk rådgiver for Kitron. I tillegg er EY engasjert for finansiell due diligence, og Bird & Bird har gjennomført juridisk due diligence.

Webcast-invitasjon

Kitron vil presentere transaksjonen kl. 10:00 i morgen, 20. november. Lenke til webcast: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20251120_5/



For å avtale møte med Kitrons ledelse, kontakt Stine Kvamme Greve hos Nordea Corporate Access (+47 402 43 124 / stine.kvamme.greve@nordea.com).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 400 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

Viktig informasjon

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12. Denne børsmeldingen ble publisert av Cathrin Nylander, CFO i Kitron ASA, 19. november 2025 kl. [TID] CET.



Denne kunngjøringen utgjør ikke og er ikke en del av et tilbud om å selge, eller en oppfordring til å kjøpe, verdipapirer. Distribusjon av denne kunngjøringen og annen informasjon kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner. Kopier av denne kunngjøringen kan ikke distribueres eller sendes til noen jurisdiksjon der slik distribusjon ville være ulovlig eller kreve registrering eller andre tiltak. Personer som mottar denne kunngjøringen eller slik informasjon må selv informere seg om og overholde slike begrensninger.



Forhold som omtales i denne kunngjøringen kan inneholde fremtidsrettede uttalelser. Fremtidsrettede uttalelser er uttalelser som ikke er historiske fakta og kan identifiseres ved ord som «tro», «forvente», «antas», «strategi», «har til hensikt», «estimere», «vil», «kan», «fortsette», «bør» og lignende uttrykk. Fremtidsrettede uttalelser i denne meldingen er basert på ulike forutsetninger, hvorav mange igjen er basert på ytterligere antakelser. Selv om Kitron mener at disse forutsetningene var rimelige da de ble gjort, er de iboende underlagt betydelige kjente og ukjente risikoer, usikkerheter, eventualiteter og andre viktige faktorer som er vanskelige eller umulige å forutsi og som ligger utenfor Kitrons kontroll.



Informasjonen, meningene og fremtidsrettede uttalelser i denne kunngjøringen gjelder kun per datoen for kunngjøringen og kan endres uten varsel. Kitron påtar seg ingen forpliktelse til å revidere, oppdatere, bekrefte eller offentliggjøre endringer i fremtidsrettede uttalelser for å gjenspeile hendelser som oppstår eller forhold som endres i forhold til innholdet i denne kunngjøringen.



Denne kunngjøringen er kun til informasjonsformål og skal ikke erstatte utøvelse av selvstendig vurdering. Den er ikke ment som investeringsråd og under ingen omstendigheter skal den brukes eller anses som et tilbud om å selge, eller en oppfordring til å kjøpe verdipapirer eller en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer i Kitron. Verken Kitron eller dets rådgivere aksepterer ansvar som følge av bruk av denne kunngjøringen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

