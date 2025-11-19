Fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Árborgar 2026 og þriggja ára áætlun 2027 – 2029

Fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2026 og þriggja ára áætlun fyrir tímabilið 2027 – 2029 var lögð fram í bæjarstjórn Árborgar til fyrri umræðu í dag miðvikudaginn 19. nóvember 2025. Gert er ráð fyrir að seinni umræða og afgreiðsla fjárhagsáætlunar í bæjarstjórn verði miðvikudaginn 3. desember 2025.
Fjárhagsáætlun sem nú liggur fyrir til fyrri umræðu gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaða samstæðunnar að meðtöldum samstarfsverkefnum, án afskrifta og fjármagnsliða sé jákvæð um 2.874 m.kr. Afskriftir eru áætlaðar 1.188 m.kr., fjármagnskostnaður er áætlaður 1.523 m.kr. Heildarniðurstaða samstæðunnar er því jákvæð um 164,6 m.kr.
Áætlunin gerir ráð fyrir að samanlagðar tekjur A og B hluta verði 22.715 m.kr. á árinu 2026. Heildarlaunakostnaður er áætlaður 12.333 m.kr. sem er 54% af heildartekjum og 72,7% af skatttekjum. Annar rekstrarkostnaður er áætlaður um 7.193 m.kr.
Veltufé samstæðunnar frá rekstri er áætlað 2.4 m.kr. Afborganir lána eru áætlaðar 2,8 m.kr. á árinu 2026.
Skuldahlutfall árið 2026 er áætlað 145,2% og skuldaviðmið skv. reglugerð um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga nr. 502/2012 er áætlað 118,8% fyrir árið 2026. Áætlað er að skuldaviðmiðið verði komið niður í 101,2% árið 2029.
Fræðslu- og uppeldismál eru sem fyrr langstærsti málaflokkurinn en útgjöld til fræðslu- og uppeldismála nema 61,25% af áætluðum skatttekjum ársins 2026. Félagsþjónustan er með 17,3%, æskulýðs- og íþróttamál eru með 8,3%, sameiginlegur kostnaður er með 5,1% og umferðar- og samgöngumál er með 3,6%.
Veltufé frá rekstri er áætlað 2,4 ma.kr árið 2026, 2,5 ma kr. árið 2027, 2,8 ma kr. árið 2028 og 3,1 ma kr. árið 2029.
Framlegðarhlutfall er áætlað 12,7% fyrir árið 2026 og hækkar í 14,5% fyrir árið 2029
Fjárfestingar eru áætlaðar 2,76 ma.kr. árið 2026, 2,83 ma.kr árið 2027 og 2,875 ma.kr árið 2028 og 2,3 ma.kr árið 2029.
Hjálagt er að finna frumvarp að fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Árborgar 2026 til 2029.
Upplýsingar veita Bragi Bjarnason, bæjarstjóri netfang: bragi@arborg.is og Unnur Edda Jónsdóttir, fjármálastjóri netfang: unnurej@arborg.is
