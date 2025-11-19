Quantexa als Kategorieführer in den Berichten „AML Transaction Monitoring“ und „KYC Solutions“ von Chartis Research 2025 ausgezeichnet

LONDON, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein globaler Pionier im Bereich Decision Intelligence, wurde als Kategorieführer im Chartis RiskTech Quadrant für AML-Transaktionsüberwachungslösungen (Anti-Geldwäsche) und im RiskTech Quadrant für KYC-Lösungen 2025 ausgezeichnet. Chartis Research ist ein führender Anbieter unabhängiger Analysen zu Risiko- und Compliance-Technologien, dessen Berichte von Finanzinstituten, die Lösungen und Marktführer bewerten, als vertrauenswürdige Benchmarks angesehen werden. Die doppelte Auszeichnung durch Chartis unterstreicht den wachsenden Einfluss des Unternehmens bei der Unterstützung der weltweit größten Finanzinstitute bei der Risikominderung, der Bekämpfung von Finanzkriminalität, der Transformation der Compliance und dem verantwortungsvollen Einsatz von KI.

Die Anerkennung von Quantexa als Category Leader spiegelt die Ausrichtung des Unternehmens auf die von Chartis identifizierten wichtigsten AML-Markttrends wider, darunter erklärbare KI, Verhaltensüberwachung in Echtzeit und kontextbezogene Risikoinformationen. Indem Quantexa Banken in die Lage versetzt, interne und externe Daten in großem Umfang zu verknüpfen und zu kontextualisieren, trägt das Unternehmen dazu bei, Fehlalarme zu reduzieren, Untersuchungen zu verbessern und die Kundenaufnahme zu beschleunigen, während gleichzeitig die steigenden gesetzlichen Anforderungen an Transparenz und Modell-Governance erfüllt werden.

„Die Platzierung von Quantexa als Kategorieführer spiegelt seine robuste, datengestützte Methodik zur Identifizierung von Typologien bei der Transaktionsüberwachung wider, die auf ausgereiften Datenintegrationsfunktionen in Kombination mit den fortschrittlichen Analysen und kontextbezogenen Informationen des Unternehmens basiert“, so Sean O’Malley, Research Director for Financial Crime & Control bei Chartis Research. „Quantexa zeichnet sich auch durch mehrere andere Faktoren aus, die in diesem Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnen: Modellqualität und -validierung, Verarbeitungsgeschwindigkeit und -leistung, Daten- und Systemintegration sowie analytische Modellierung.“

Quantexa wurde außerdem im Chartis RiskTech Quadrant für KYC-Lösungen 2025 als Category Leader ausgezeichnet und erzielte Bestnoten für die Anreicherung von Kundenprofilen und das KYC-Scoring. Diese Anerkennung unterstreicht die Fähigkeit von Quantexa, interne und externe Datenquellen, Workflow-Automatisierung und Fallmanagement in einer einheitlichen Plattform zu integrieren, die eine kontinuierliche KYC-Überwachung und ein fortschrittliches Risikoscoring ermöglicht.

„Quantexa verzeichnet weiterhin ein beeindruckendes Wachstum, und seine Fähigkeit, Daten zu vereinheitlichen und zu kontextualisieren, ist nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt“, so Phil Mackenzie, Senior Research Principal bei Chartis. „Darüber hinaus sind seine Fähigkeiten im Bereich der Graphanalyse und Entitätsauflösung weiterhin stark auf einen Markt ausgerichtet, der zunehmend datenzentriert ist, was sich in seiner Platzierung als Category Leader im Quadranten für KYC-Lösungen 2025 widerspiegelt.“

Die Kategorieführerschaft von Quantexa unterstreicht einmal mehr die Stärke seiner Decision-Intelligence-Plattform, die vielfältige Anwendungsfälle unterstützt und Banken eine einheitliche Lösung bietet, mit der sie ihre Gesamtbetriebskosten (TCO) senken können.

„Die Anerkennung als Kategorieführer in den Bereichen AML, KYC, Betrug, Risiko und Customer Intelligence unterstreicht den Wert eines ganzheitlichen Ansatzes und einer starken Grundlage für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, die Unternehmen dabei unterstützt, sicher zu wachsen“, erklärt Alexon Bell, Chief Product Officer (FinCrime) bei Quantexa. Die Anerkennung von vertrauenswürdigen Daten als Grundlage für effektive KI durch Chartis steht im Einklang mit unserer Mission, die Daten eines Unternehmens zu optimieren, um dann vielfältige Anwendungsfälle für Unternehmen zu erschließen. Durch die Nutzung vertrauenswürdiger Daten, von Kontextinformationen und KI ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Präventions- und Compliance-Fähigkeiten für die Zukunft zu verbessern.“

Weitere Informationen zu den Lösungen von Quantexa für die Bankenbranche finden Sie unter: https://www.quantexa.com/industries/banking/

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand von Kontextdaten fundierte Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und unterstützt so den Wandel von einem datengesteuerten zu einem entscheidungsorientierten Unternehmen. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch modernes Datenmanagement, Kundeninformationen, KYC, Bekämpfung von Finanzkriminalität, Risikomanagement, Betrugsbekämpfung und Sicherheit bewältigen.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016 gegründet und beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter sowie mehrere zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

