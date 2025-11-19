Quantexa Dinobatkan sebagai Peneraju Kategori dalam Laporan Penyelesaian Pemantauan Transaksi AML dan KYC Chartis Research 2025

LONDON, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, peneraju global dalam Perisikan Keputusan, telah diiktiraf sebagai Peneraju Kategori dalam RiskTech Quadrant Chartis bagi penyelesaian pemantauan transaksi anti-pengubahan wang haram (AML) serta RiskTech Quadrant untuk Penyelesaian KYC 2025. Chartis Research ialah penyedia terkemuka analisis bebas untuk teknologi risiko dan pematuhan dan laporannya dianggap sebagai penanda aras dipercayai oleh institusi kewangan dalam menilai penyelesaian serta peneraju pasaran. Pengiktirafan berganda oleh Chartis ini mengukuhkan pengaruh Quantexa yang semakin berkembang dalam membantu institusi kewangan global mengurangkan risiko, memerangi jenayah kewangan, mentransformasikan pematuhan dan meningkatkan penggunaan AI secara bertanggungjawab.

Pengiktirafan Quantexa sebagai Peneraju Kategori mencerminkan keselarasan syarikat dengan trend utama pasaran AML yang dikenal pasti oleh Chartis, termasuk AI boleh-huraikan, pemantauan tingkah laku masa nyata, dan perisikan risiko berkonteks. Dengan membolehkan bank menghubungkan serta mengkontekstualisasikan data dalaman dan luaran pada skala besar, Quantexa membantu mengurangkan positif palsu, memperkukuh siasatan, dan mempercepatkan proses onboarding pelanggan—sambil memenuhi jangkaan pengawalseliaan yang semakin meningkat terhadap ketelusan dan tadbir urus model.

“Penempatan Quantexa sebagai Peneraju Kategori mencerminkan metodologi berasaskan data yang kukuh dalam mengenal pasti tipologi untuk pemantauan transaksi, berdasarkan keupayaan integrasi data yang matang digabungkan dengan analitik lanjutan serta perisikan berkonteks syarikat,” kata Sean O’Malley, Pengarah Penyelidikan bagi Jenayah Kewangan & Kawalan di Chartis Research. “Quantexa juga menonjol dalam beberapa faktor lain yang semakin penting dalam ruang ini: kualiti dan pengesahan model, kelajuan serta prestasi pemprosesan, integrasi data dan sistem, serta pemodelan analitik.”

Quantexa turut dinamakan sebagai Peneraju Kategori dalam Chartis RiskTech Quadrant untuk Penyelesaian KYC 2025, memperoleh skor tertinggi bagi pemerkayaan profil pelanggan serta pemarkahan KYC. Pengiktirafan ini menyerlahkan keupayaan Quantexa untuk mengintegrasikan data dalaman dan luaran, automasi aliran kerja, serta pengurusan kes dalam satu platform bersepadu, sekali gus membolehkan pemantauan KYC berterusan dan pemarkahan risiko lanjutan.

“Quantexa terus menunjukkan pertumbuhan yang mengagumkan, dan keupayaannya menyatukan serta mengkontekstualisasikan data kekal sebagai pembeza utama dalam pasaran,” kata Phil Mackenzie, Penyelidik Utama Kanan di Chartis. “Selain itu, analitik graf dan keupayaan penyelesaian entitinya terus selari dengan keperluan pasaran yang semakin berorientasikan data—sesuatu yang turut tercermin dalam penempatannya sebagai Peneraju Kategori dalam kuadran Penyelesaian KYC 2025.”

Kepimpinan Kategori Quantexa turut memperkukuh kekuatan platform Perisikan Keputusan syarikat itu, yang menyokong pelbagai kes penggunaan dan menyediakan bank dengan penyelesaian bersepadu yang membantu mengurangkan jumlah kos pemilikan (TCO).

“Pengiktirafan sebagai peneraju kategori dalam AML, KYC, Penipuan, Risiko dan Perisikan Pelanggan menonjolkan nilai pendekatan holistik dan asas Pematuhan Jenayah Kewangan yang kukuh untuk membantu organisasi berkembang dengan selamat,” kata Alexon Bell, Ketua Pegawai Produk (FinCrime) Quantexa. Pengiktirafan Chartis terhadap data dipercayai sebagai asas kepada keberkesanan AI adalah selari dengan misi kami untuk membetulkan data sesebuah organisasi—yang kemudiannya membuka pelbagai kes penggunaan di peringkat perusahaan. Dengan memanfaatkan data dipercayai, konteks dan AI, kami memperkasakan pelanggan untuk meningkatkan keupayaan pencegahan dan pematuhan mereka bagi masa hadapan.”

Mengenai Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian global dalam bidang data, analitik dan AI yang menerajui Perisikan Keputusan untuk membantu organisasi membuat keputusan dengan yakin berasaskan data berkonteks. Dengan memanfaatkan kemajuan terkini dalam AI, Platform Perisikan Keputusan kami mengubah data yang terasing menjadi cerapan kontekstual yang bersambung — memperkasakan peralihan daripada organisasi yang dipacu data kepada organisasi yang berpusatkan keputusan. Pelanggan kami menggunakan teknologi Quantexa untuk melindungi, mengoptimumkan dan mengembangkan perniagaan mereka dengan menyelesaikan cabaran kompleks di seluruh organisasi melalui pengurusan data moden, perisikan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan.

Platform Perisikan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang dijalankan secara bebas mendapati bahawa pelanggan memperoleh 228% ROI dalam tempoh tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa mempunyai lebih 850 pekerja dan puluhan ribu pengguna di seluruh dunia, beroperasi dengan berbilion titik data global. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn .

