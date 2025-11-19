Owen Charters est nommé président et chef de la direction de Passeport pour ma réussite Canada

TORONTO, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Passeport pour ma réussite Canada, un organisme de bienfaisance national qui aide les élèves des communautés défavorisées à obtenir leur diplôme d’études secondaires, a le plaisir d’annoncer la nomination d’Owen Charters au poste de président et chef de la direction. Il entrera en fonction le 15 janvier 2026.

Fort d’une vaste expérience dans la direction d’organismes de bienfaisance à impact élevé pour les jeunes, Owen est particulièrement bien placé pour guider Passeport dans la prochaine étape de son parcours collectif. Partisan d’une voix forte et collective pour le secteur des organismes sans but lucratif, Owen se soucie profondément de travailler avec les communautés locales pour créer un monde de possibilités pour la prochaine génération.

Avant de se joindre à Passeport, Owen travaillait chez BGC Canada (anciennement Repaires jeunesse du Canada), le plus important organisme de bienfaisance axé sur les enfants et les jeunes au pays. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de direction au sein de plusieurs organismes de bienfaisance; il est un fervent défenseur d’un secteur sans but lucratif fort au Canada.

À titre de défenseur de ce secteur, il siège à plusieurs conseils d’administration et groupes consultatifs, dont le régime de retraite sans but lucratif Common Good, le Comité consultatif de l’École d’études supérieures en arts et sciences humaines de l’Université Western, l’Institut sur la gouvernance et Baseball Canada. Il siège également au conseil d’administration de l’Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse, un organisme de défense des intérêts des organismes de services aux jeunes, dont Passeport est membre.

« Fidèle à ma passion qui consiste à donner aux jeunes de tout le Canada les outils et les ressources nécessaires pour tracer leur propre chemin dans la vie, je suis très heureux de me joindre à Passeport pour ma réussite et d’aider la prochaine génération d’élèves à réussir », a déclaré Owen.

Owen donne des conférences, écrit et s’exprime régulièrement sur la gestion, le leadership et le renforcement de la voix du secteur sans but lucratif. Owen est issu d’une famille d’éducateurs, et sa passion pour l’éducation comme voie d’accès à de nouvelles possibilités s’inscrit naturellement dans la mission de Passeport pour ma réussite.

Guidé par le plan stratégique 2025-2028 de Passeport pour ma réussite Canada, Owen mettra à profit sa connaissance approfondie du secteur pour accroître et renforcer l’incidence de Passeport à l’échelle nationale. En étroite collaboration avec les partenaires communautaires du programme, les bailleurs de fonds et les personnes diplômées, Owen veillera à ce que Passeport continue de se positionner comme un chef de file et un porte-parole de confiance dans le secteur des organismes sans but lucratif.

