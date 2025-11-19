Harfang complète un financement accréditif

MONTRÉAL, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (« Harfang » ou la « société ») (TSX.V: HAR) est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé sans courtier (le « placement ») consistant en l'émission de 11 441 104 actions ordinaires accréditives (les « actions accréditives »), pour un produit brut de 1 125 000 $. 3 809 524 actions accréditives ont été émises au prix de 0,105 $ (les « actions accréditives du Québec »), tandis que les 7 631 580 actions accréditives restantes ont été émises au prix de 0,095 $ (les « actions accréditives de l'Ontario »). Le produit du placement sera utilisé pour faire progresser le portefeuille de projets d'exploration de la société au Québec et en Ontario. Dans le cadre du placement, la société a versé des honoraires d'intermédiaire consistant de 1 058 823 actions ordinaires de la société à des tierces parties sans lien de dépendance à l’égard de la société.

Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour. Le placement est assujetti à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang est une société d'exploration minière axée sur la découverte qui se consacre à l'identification et à la mise en valeur de gisements minéraux à fort potentiel au Québec et en Ontario. La société s'appuie sur des données géoscientifiques rigoureuses, un déploiement discipliné de ses capitaux et une approche axée sur le partenariat afin de maximiser son potentiel de découverte. Harfang est dirigée par une équipe de professionnels enthousiastes du secteur qui possèdent une expérience variée et ont fait leurs preuves. En novembre 2024, Harfang a finalisé l'acquisition de NewOrigin Gold Corp., consolidant ainsi des actifs aurifères de grande qualité, notamment des propriétés dans les régions de Pickle Lake et d'Abitibi. Harfang s'engage à adopter des pratiques d'exploration durables, à collaborer étroitement avec les parties prenantes locales et à donner la priorité à la gestion environnementale.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Rick Breger, P.Geo. M.B.A.

Président et chef de la direction

E: rbreger@harfangexploration.com

T: 514.940.0670

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.