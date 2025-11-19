DAVIDsTEA a procédé à la clôture d’un placement privé de 3,0 M$

MONTRÉAL, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAVIDsTEA Inc. (TSX-Venture : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des principaux marchands de thé en Amérique du Nord, est heureuse d’annoncer qu’elle a procédé à la clôture du placement privé d’unités précédemment annoncé totalisant 3 M$ (le « Placement privé »). Le produit du Placement privé sera utilisé pour ouvrir de nouveaux magasins à travers le Canada et pour soutenir les besoins en fonds de roulement.

Dans le cadre du Placement privé, DAVIDsTEA a émis 3 333 334 unités au prix de 0,90 $ l’unité, pour un produit de 3,0 M$. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires. Chaque bon de souscription entier confère à son porteur le droit d’acheter une action ordinaire supplémentaire de DAVIDsTEA au prix de 1,25 $ pendant un an à compter de la date de clôture du Placement privé et au prix de 1,50 $ pendant un an après cette période. Si, à tout moment après la date qui tombe quatre mois et un jour après la date de clôture du Placement privé, le cours de clôture des actions ordinaires de DAVIDsTEA à la Bourse de croissance TSX est d’au moins 2,00 $ pendant une période d’au moins 20 jours de bourse consécutifs, les bons de souscription expireront, au gré de la Société, le 30ᵉ jour après la date à laquelle la Société aura envoyé aux porteurs de bons de souscription un avis dans la forme prescrite. DAVIDsTEA n’a versé aucune commission ni aucuns autres frais dans le cadre du Placement privé.

Les actions et les bons de souscription émis dans le cadre du Placement privé sont soumis à des restrictions de revente pendant une période de quatre mois se terminant le 20 mars 2026.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend des énoncés qui expriment les opinions, les attentes, les croyances, les plans ou les hypothèses de DAVIDsTEA concernant des événements futurs ou des résultats futurs, et qui sont, ou peuvent être considérés comme étant, des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective, par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou expressions comparables. Ces énoncés prospectifs comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des énoncés concernant les intentions, les croyances ou les attentes actuelles de la Société.

Bien que DAVIDsTEA estime que ses opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la Société, y compris les facteurs de risque qui figurent dans le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 1er février 2025, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 mai 2025, qui pourraient avoir une incidence importante sur les activités de la Société, sa situation financière ou ses résultats futurs.

À propos de DAVIDsTEA

DAVIDsTEA offre une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/fr, du marché Amazon et de ses clients grossistes qui comprennent plus de 4 000 épiceries et pharmacies, plus de 1 500 dépanneurs au Canada et plus de 900 épiceries aux États-Unis. De plus, la Société exploite 20 magasins lui appartenant au Canada. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. La passion et la connaissance du thé de l’équipe imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût et les bienfaits pour la santé du thé ainsi que le style de vie qui s’harmonise avec le thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

