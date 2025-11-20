MoneyHero 集團與 Coinbase 共同發佈「Pulse of Crypto — Singapore 2025」調查報告

61% 具備前瞻性理財視野的新加坡人持有數字資產

「 可 信」超越手續費，成為選擇交易平台的首要因素

58% 對數字資產有興趣的受訪者傾向長期持有而非頻繁交易

42% 的持有者投資時間已超過兩年

新加坡, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited（NASDAQ: MNY，下稱「MoneyHero」或「本公司」），大東南亞地區領先的科技及 AI 驅動的個人理財整合與比較平台、兼數字保險經紀服務提供商，今日聯同 Coinbase Global, Inc.（NASDAQ: COIN）共同發佈「Pulse of Crypto — Singapore 2025」調查報告。

本次調查對新加坡投資者數字資產的持有情況、投資者態度及市場成熟度進行深入研究。調查於2025年8月15日至19日進行，共訪問了3,513名活躍零售投資者及對數字資產感興趣的大眾。調查結果顯示，新加坡數字資產市場參與度持續擴大，未來通過加強教育、建立信任及推動更廣泛的市場參與，有望迎來進一步增長機遇。

摘要：

61%受訪者於調查期間持有數字資產 ，顯示數字資產在新加坡的參與度已不再局限於小眾，正逐步邁向主流，成為零售理財市場的重要一環。

，顯示數字資產在新加坡的參與度已不再局限於小眾，正逐步邁向主流，成為零售理財市場的重要一環。 受訪者自述在投資組合中配置數字資產的比例平均為 6–12% ，反映市場興趣持續升溫，但投資者整體仍保持審慎的風險態度。

，反映市場興趣持續升溫，但投資者整體仍保持審慎的風險態度。 以長期持有為主導： 58% 受訪者自認為「長線持有者 」，僅 22% 為「活躍交易者」，顯示多數投資者更傾向長期持有策略。

」，僅 22% 為「活躍交易者」，顯示多數投資者更傾向長期持有策略。 在選擇交易平台時， 「 可信性 」被 65% 受訪者列為首要考量 ，其次為手續費（42%），突顯本地用戶愈發重視平台的安全性與合規性。

，其次為手續費（42%），突顯本地用戶愈發重視平台的安全性與合規性。 62%受訪者主要透過社交媒體獲取數字資產相關資訊，反映資訊取得便利，但存在誤導風險及教育不足的隱憂。





新加坡數字資產市場新篇章

報告指出，新加坡的數字資產市場已邁入新階段：數字資產持有變得更為普遍，資產配置更趨謹慎，且在選擇平台時各個考慮因素中「可信」比手續費更為重要。同時，投資者教育不足、市場波動、以及對社交媒體資訊的依賴仍存在潛在風險。這些現象既為市場帶來機遇，也對相關方提出了更高的責任，需共同推動知情且負責任的參與。

為促進健康發展，報告建議新加坡金融及數字資產生態圈聚焦以下三大重點：

教育：實施針對性知識教育計劃以縮小資訊落差及減少依賴社交媒體作為主要資訊來源，並提供關於風險、手續費與產品特點的平衡資訊。 強化信任：平台應更重視安全性、資訊透明度及合規經營，以增強用戶信心。 持續增長：隨著市場普及，應推動包容性參與、多元配置及負責任的長線投資，並符合個人風險承受度與監管要求的負責任長期配置。





完整報告

完整報告已上傳至 SingSaver網站 ；閱讀報告時，請參閱相關風險提示、調查方法及數據限制。

MoneyHero 集團首席執行官 Rohith Murthy 表示：「我們很榮幸能與 Coinbase 攜手合作，Coinbase全球數字資產平台，在新加坡持有牌照並受新加坡金融管理局監管。這份報告提供了以數據驅動的市場洞察，讓我們更深入了解消費者對數字資產的看法。隨著市場熱度持續上升，這些客觀數據不僅能協助推動產品創新與投資者教育，亦有助於促進與監管機構的積極對話。這次合作結合了 MoneyHero 在東南亞數位用戶拓展的優勢及 Coinbase 的行業專業，共同推動市場對數字資產的認知與交流，展現我們對提升理財知識與市場透明度的承諾。」

Coinbase 新加坡區總經理 Hassan Ahmed 表示：「這次與 MoneyHero 聯合進行的調查，進一步證明新加坡數字資產市場正逐漸邁向成熟。Coinbase的使命是推動經濟自由，讓十億人能參與數字資產市場，而實現這一目標的關鍵在於成為市場上最值得信賴且合規的平台。隨著我們在新加坡市場的深入拓展，我們將繼續提供高質量的教育資源，協助用戶做出明智的投資決策。深入和全面的市場了解至關重要，我們也很欣慰看到這些核心價值在調查數據中得到體現。」

免責聲明

本公司及其附屬公司未持有新加坡金融管理局根據《2019年支付服務法》（Payment Services Act 2019）所頒發之任何許可證或豁免，以從事數位支付代幣（「DPT」）服務供應商業務，亦未從事任何根據新加坡《2001年證券及期貨法》（Securities and Futures Act 2001）或《2019年支付服務法》（Payment Services Act 2019）所界定的受規管活動。本新聞稿僅供資訊參考之用，並不構成亦無意構成向新加坡公眾提供任何證券、資本市場、投資、DPT或其他受監管服務的要約或邀請。

關於 MoneyHero 集團

MoneyHero Limited（納斯達克：MNY）是一家以科技及 AI 驅動的個人理財整合與比較平台，為消費者提供可實踐的見解，幫助他們自信地發掘、比較並選擇最合適的金融產品，以數據智能和無縫數碼體驗橫跨保險及銀行解決方案。該公司的業務遍及新加坡、香港、台灣和菲律賓。 其品牌組合包括 B2C 平台 MoneyHero、SingSaver、Money101、Moneymax 和 Seedly，以及 B2B 平台 Creatory。 該公司亦持有馬來西亞金融科技公司 Jirnexu Pte. Ltd. 的股權， 其為 Jirnexu Sdn. Bhd. 的母公司， 即馬來西亞最大型 B2C 營運平台 RinggitPlus 的營運商。 MoneyHero 截至 2025 年 6 月 30 日擁有超過 270 個商業合作夥伴；截至 2025 年 6 月 30日止 3 個月，其平台每月獨立用戶數為 530 萬。 該公司的贊助人包括 PayPal、Palantir Technologies 和 Founders Fund 聯合創始人 Peter Thiel，以及香港商人、盈科拓展集團創始人兼董事長 Richard Li。詳情請瀏覽： www.MoneyHeroGroup.com 。

關於 Coinbase

Coinbase（NASDAQ: COIN）致力於推動經濟自由，讓全球更多人能公平參與經濟活動。Coinbase 正以值得信賴的平台，推動百年金融體系升級，讓個人及機構輕鬆參與數字資產，包括交易、質押、保管、消費及全球快速零手續費轉帳。我們亦為鏈上活動提供關鍵基礎設施，並支持認同“鏈上即新網路”理念的建設者。Coinbase 與全球社群共同倡導負責任的監管，讓數字資產的益處惠及全球。

媒體查詢：

MoneyHero：

投資者關係： ir@moneyherogroup.com

企業傳訊團隊： press@moneyherogroup.com