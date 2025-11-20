Pudong julkaisee globaalin mainosvideon edistääkseen molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä

SHANGHAI, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investment Promotion Service Center of Shanghai Pudong New Area julkaisi 14. marraskuuta maailmanlaajuisesti mainosvideon "Infinite Magnetic Force, Win-Win in Pudong" ja kutsui koko maailmaa yhdistämään voimansa, jakamaan kehitysmahdollisuuksia ja luomaan valoisaa tulevaisuutta.

Video:

https://vod-xhpfm.xinhuaxmt.com/NewsVideo/202511/9c76b3f44f234fd98a62d42d5c551236.mp4

Vuosi 2025 on Pudongin investointien edistämisen vuosi. Tämä uusi alue on onnistuneesti suorittanut vuosittaiset tehtävänsä investointien houkuttelussa ja yrityspalveluissa. Pudong jatkaa Win-Win in Pudong -brändin vahvistamista nojaamalla investointien 1+38+X-edistämisjärjestelmään ja noudattamalla periaatetta "kokonaisvaltainen koordinointi ilman korvaamista".

Viime vuosina Kiinan valtavat kuluttajamarkkinat ja kasvava kulutuskysyntä ovat herättäneet jatkuvaa huomiota globaaleissa yrityksissä. Kiinan korkean tason avautumisen keskeisenä väylänä Pudong on pitkään ollut houkutteleva investointikohde ja yksi monikansallisten yritysten teollisuus-, toimitus- ja innovaatioketjujen globaalin sijoittumisen tärkeimmistä valinnoista.

Marraskuun 12. päivänä julkaistu Shanghain 100 suurimman ulkomaisrahoitteisen yrityksen lista osoitti, että listoille pääsi 265 ulkomaisrahoitteista yritystä neljässä kategoriassa: liikevoitto, tuonnin ja viennin kokonaismäärä, verojen osuus ja työpaikkojen luominen. Tämä on 7 yritystä enemmän kuin edellisenä vuonna. Niistä Kiinan (Shanghain) pilottivapaakauppa-alue on osoittanut yhä merkittävämpää "vetovoimavaikutusta" investointien keskuksena. Keskeisillä aloilla, kuten biolääketieteessä ja rahoituksessa, toimivat ulkomaiset yritykset menestyivät loistavasti, mikä osoittaa Shanghain vahvaa vetovoimaa haluttuna sijoituskohteena.

Lähde: The Investment Promotion Service Center of Shanghai Pudong New Area

Yhteyshenkilö: Xu, puh: 86-10-63074558