Investicijų bendrovės AB „Tewox“ Lenkijos prekybos parkų portfeliui suteiktas 78 mln. eurų finansavimas

Deutsche Pfandbriefbank (pbb) suteikė 78 mln. eurų investicinį finansavimą bendrovės AB „Tewox“ valdomoms įmonės. Finansavimas skirtas šešių prekybos parkų refinansavimui ir dviejų naujai pastatytų objektų įsigijimui Lenkijoje. Deutsche Pfandbriefbank (pbb) šiame sandoryje buvo finansavimo struktūrizuotoja ir vienintelė kredito teikėja.
Portfelį sudaro aštuoni nekilnojamojo turto vienetai Vroclave, Glovne, Kališe, Švidnicoje, Pulavuose ir Peremyšlyje bei du šiuo metu įsigyjami projektai. Visi objektai – daugiausia naujai pastatyti prekybos parkai, įsikūrę gerai susiformavusiose mažmeninės prekybos lokacijose, turintys tiesioginį privažiavimą prie pagrindinių kelių ir esantys netoli gyvenamųjų rajonų. Bendras portfelio nuomojamo ploto (GLA) dydis siekia 64 000 kv. m.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Paulius Nevinskas
Investicinės Bendrovės valdytojas
https://lordslb.lt/tewox_bonds/