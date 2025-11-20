Verkkokauppa.com Oyj on saanut päätökseen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmansa

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.11.2025 klo 08.00

Verkkokauppa.com Oyj on saanut päätökseen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmansa, josta kerrottiin lokakuussa 2025. Verkkokauppa.com osti ajanjaksolla 28.10.2025–19.11.2025 takaisin 250 000 omaa osakettaan 3,94 euron keskihintaan.

Verkkokauppa.com ilmoitti 23.10.2025 aloittavansa enintään 250 000 oman osakkeen takaisinostot 8.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Hankitut omat osakkeet käytetään yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin ja muihin osakepalkkioihin.

Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Verkkokauppa.comin omistuksessa on nyt yhteensä 299 336 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Lisätietoja:

Jesper Blomster, talousjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

jesper.blomster@verkkokauppa.com

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

elisa.forsman@verkkokauppa.com

puh. 044 206 6094

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.



Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.