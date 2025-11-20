Equinor ASA: Annonsering av kontantutbytte på NOK 3,7324 per aksje for andre kvartal 2025

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 23. juli 2025 et kontantutbytte per aksje på USD 0,37 for andre kvartal 2025.

Kontantutbytte i NOK per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 14. november 2025, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 10,0875. Samlet kontantutbytte er dermed NOK 3,7324 per aksje.

Kontantutbyttet vil bli utbetalt 26. november 2025 til relevante aksjonærer på Oslo Børs og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.