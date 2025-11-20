Électricité renouvelable : STMicroelectronics et TSE signent un contrat d’achat d’électricité (PPA) de 15 ans pour alimenter les sites français de ST en énergie solaire

Un contrat de 15 ans pour la fourniture par TSE d’environ 780 GWh d’électricité renouvelable, provenant de trois parcs solaires (43 MW au total), aux sites de STMicroelectronics en France à partir de 2027.

Paris et Genève (suisse), le 20 novembre 2025 -- TSE, un acteur majeur de l’énergie solaire et de l’agrivoltaïsme en France, et STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, ont signé un contrat d’achat d’électricité physique (Physical Power Purchase Agreement) pour fournir de l’électricité renouvelable, issue de parcs solaires, aux sites de STMicroelectronics en France.

TSE fournira à STMicroelectronics de l’électricité renouvelable produite par trois parcs solaires en France, exploités par TSE, d’une puissance totale d’environ 43 MW. Ce contrat de 15 ans, qui débutera en 2027, représente un volume global d’environ 780 GWh.

« Il s’agit de notre deuxième contrat d’achat d’électricité (PPA) en France, marquant une nouvelle étape importante vers l’objectif de ST d’atteindre la neutralité carbone dans ses activités opérationnelles (émissions des scopes 1 et 2, et une partie du scope 3) d’ici 2027, notamment en s’approvisionnant à 100 % en énergies renouvelables d’ici 2027 », a déclaré Chouaib Rokbi, Executive Vice-President DTIT and Global Procurement Organization chez STMicroelectronics. « Les accords d’achat d’électricité jouent un rôle majeur dans notre transition énergétique, et nous en avons déjà signé plusieurs pour soutenir les activités opérationnelles de ST en France, en Italie, en Malaisie et au Maroc. Démarrant en 2027, ce contrat d’achat d’électricité avec TSE augmentera la contribution des énergies renouvelables aux activités de ST en France, qui incluent la R&D, la conception, les ventes et le marketing ainsi que la fabrication des circuits intégrés en grands volumes. »

« La résilience énergétique de la France repose sur l’action et l’ambition. Ce partenariat avec STMicroelectronics démontre notre capacité collective à concilier souveraineté industrielle et transition énergétique. Pour rester une nation forte et compétitive, la France doit garantir une énergie souveraine, abondante, décarbonée et compétitive », explique Mathieu Debonnet, Président et co-fondateur de TSE. « Après les accords conclus avec BioMérieux, Les Mousquetaires, Agrial et Albéa, ce contrat avec STMicroelectronics confirme la confiance accordée à notre modèle, à la fois dans notre capacité à fournir une énergie décarbonée et à soutenir les engagements RSE des entreprises. Nos équipes disposent de tous les outils et de l’expertise nécessaires pour simplifier chaque étape du processus et en assurer la parfaite exécution. »

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 50 000 créateurs et bâtisseurs de technologies de semi-conducteurs maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur grâce à des capacités de production de pointe.

En tant que fabricant intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires pour concevoir et produire des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs enjeux et aux défis d’un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et une généralisation des objets autonomes connectés au cloud. Nous nous sommes engagés à atteindre la neutralité carbone pour l’ensemble de nos émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), ainsi que pour le transport de nos produits, les voyages d’affaires et les trajets domicile-travail (scope 3 ciblé), et à nous approvisionner à 100 % en électricité renouvelable d’ici fin 2027.

Plus d’informations sur : www.st.com

À propos de TSE

Fondée en 2016, TSE est une entreprise française indépendante spécialisée dans le développement et la production d’énergie solaire, présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur — de la conception à la valorisation de l’électricité produite. Son parc en exploitation fournit l’équivalent de la consommation électrique de 241 000 habitants. En 2021, TSE a inauguré la deuxième plus grande centrale photovoltaïque de France à Marville (Meuse). Acteur de référence de l’agrivoltaïsme, TSE a développé et exploite une canopée agricole unique au monde, intégrant un système d’irrigation, déployée sur plusieurs sites en France. En 2023, TSE a levé 160 millions d’euros pour accélérer sa croissance et son industrialisation — l’une des 10 plus importantes levées de fonds de la French Tech cette année-là —, puis 230 millions d’euros supplémentaires en 2024. TSE est également membre fondateur du consortium Holosolis, qui construit une gigafactory photovoltaïque à Sarreguemines (Moselle) afin de proposer des panneaux solaires fabriqués en France. L’entreprise a développé des partenariats structurants avec de grandes coopératives agricoles, dont Dijon Céréales, Noriap et Eureden, pour mener des projets agrivoltaïques au bénéfice des territoires agricoles. TSE est également co-acquéreur des Fonderies du Poitou afin d’y développer un hub d’énergie verte. Membre de la French Tech 120, avec 15 bureaux en France et 5 GW de projets en développement, TSE s’impose comme un nouveau champion français des énergies renouvelables, au service des territoires.

En savoir plus : www.tse.energy

