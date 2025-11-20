Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen SparDanmark Invest

Det oplyses hermed, at der i perioden d. 13 november 2025 kl. 15:48 til d. 14. november 2025  kl. 14:45, er sket en fejl i beregningen af indre værdi i 3 af 4 afdelinger i Investeringsforeningen SparDanmark Invest. Den sidste afdeling havde NAV-fejl d. 14. november 2025 i perioden 13:38 til 14:45. 


ShortnameFondsnavnISINNAV Fejl 13-11-2025 - Start kl. 15:48NAV fejl 14-11-2025 - Slut 14:45
SDIBALBalanceDK0061530979-0,58%-1,26%
SDIOFFOffensivDK0061531001-0,74%-1,74%
SDIVKSVækstDK0061531191-0,99%-2,21%


ShortnameFondsnavnISINNAV Fejl 14-11-2025 - Start kl. 13:38NAV fejl 14-11-2025 - Slut 14:45
SDIKONKonservativDK0061530896 -0,50%-0,66%


Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management Christian Rye Holm på CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Dirk Schulze


