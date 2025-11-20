Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen SparDanmark Invest

Det oplyses hermed, at der i perioden d. 13 november 2025 kl. 15:48 til d. 14. november 2025 kl. 14:45, er sket en fejl i beregningen af indre værdi i 3 af 4 afdelinger i Investeringsforeningen SparDanmark Invest. Den sidste afdeling havde NAV-fejl d. 14. november 2025 i perioden 13:38 til 14:45.





Shortname Fondsnavn ISIN NAV Fejl 13-11-2025 - Start kl. 15:48 NAV fejl 14-11-2025 - Slut 14:45 SDIBAL Balance DK0061530979 -0,58% -1,26% SDIOFF Offensiv DK0061531001 -0,74% -1,74% SDIVKS Vækst DK0061531191 -0,99% -2,21%





Shortname Fondsnavn ISIN NAV Fejl 14-11-2025 - Start kl. 13:38 NAV fejl 14-11-2025 - Slut 14:45 SDIKON Konservativ DK0061530896 -0,50% -0,66%





Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management Christian Rye Holm på CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Dirk Schulze