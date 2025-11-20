Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen SparDanmark Invest

Det oplyses hermed, at der i perioden d. 13 november 2025 kl. 15:48 til d. 14. november 2025 kl. 14:45, er sket en fejl i beregningen af indre værdi i 3 af 4 afdelinger i Investeringsforeningen SparDanmark Invest. Den sidste afdeling havde NAV-fejl d. 14. november 2025 i perioden 13:38 til 14:45.
|Shortname
|Fondsnavn
|ISIN
|NAV Fejl 13-11-2025 - Start kl. 15:48
|NAV fejl 14-11-2025 - Slut 14:45
|SDIBAL
|Balance
|DK0061530979
|-0,58%
|-1,26%
|SDIOFF
|Offensiv
|DK0061531001
|-0,74%
|-1,74%
|SDIVKS
|Vækst
|DK0061531191
|-0,99%
|-2,21%
|Shortname
|Fondsnavn
|ISIN
|NAV Fejl 14-11-2025 - Start kl. 13:38
|NAV fejl 14-11-2025 - Slut 14:45
|SDIKON
|Konservativ
|DK0061530896
|-0,50%
|-0,66%
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management Christian Rye Holm på CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze